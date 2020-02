Le sermon! Prêcher la bonne parole à propos de ce classique de Jimmy Smith

Jimmy Smith n’était pas le premier organiste de jazz – Fats Waller, Count Basieet Wild Bill Davis l’ont tous précédé – mais il a été le premier praticien notable du Hammond B3 et a donné de la crédibilité à l’instrument dans un décor de jazz grâce aux albums Blue Note comme The Sermon de 1959! et Back To The Chicken Shack de 1963. Il était également profondément influent, sa virtuosité à couper le souffle donnant naissance à une série d’acolytes aux doigts agiles qui ont suivi dans son sillage – parmi eux Charles Earland, Richard «Groove» Holmes, Jack McDuff, John Patton, Johnny «Hammond» Smith et Lonnie Smith.

Écoutez le sermon! sur Apple Music et Spotify.

Un nouveau son d’une nouvelle star

Né à Norristown, en Pennsylvanie, Smith était à l’origine un aspirant pianiste de jazz qui gravitait vers l’orgue apparemment par nécessité – il était frustré par les nombreux pianos désaccordés qu’il avait rencontrés lors de concerts avec des groupes de la région de Philadelphie au début des années 50. Cela a également aidé le fait qu’il ait vu le pionnier de l’orgue Wild Bill Davis jouer dans la chair, ce qui a ouvert l’esprit de Smith aux nombreuses possibilités que l’orgue présentait. Convaincu que son destin était avec le Hammond B3, Smith en a acheté un et s’est enfermé pendant un an pour pratiquer.

Lorsque Smith est réapparu, il était un organiste pleinement formé, mais ce qui le rendait unique, c’est qu’il ne ressemblait à aucun autre organiste de la planète. Il avait absorbé le lexique bebop du saxophoniste alto Charlie Parker et la pyrotechnie ornée du pianiste aveugle Art Tatum, tous deux réputés pour leur facilité pour l’ingéniosité mélodique et harmonique.

Au début de 1956, Smith a obtenu sa grande pause lorsque le co-fondateur de Blue Note, Alfred Lion, l’a entendu jouer dans un club. Lion avait été alerté par le pianiste Freddie Redd, qui avait vu Smith jouer à Philly et avait été époustouflé par ce qu’il avait entendu. Inutile de dire qu’Alfred Lion n’a pas hésité à prendre le maître d’orgue de 31 ans et à l’ajouter à la liste déjà formidable de son label (qui comprenait à l’époque Lou Donaldson, Horace Silver, Hank Mobley, Lee Morgan, Johnny Griffin , Sonny Rollins et Thad Jones).

Le premier Blue Note de Smith, A New Sound… A New Star…, a plus que fait honneur à son titre, présentant l’orgue Hammond dans un contexte de bop dur pour la première fois. En deux années courtes mais incroyablement productives, Jimmy Smith avait enregistré 14 albums pour Lion et Blue Note, et était l’une des plus grandes attractions live du circuit de jazz.

Toujours inventif et divertissant

Sorti en décembre 1959, son 15e album pour Blue Note était The Sermon !, tiré de deux sessions distinctes enregistrées le 25 août 1957 et le 25 février 1958, respectivement. Comme son précédent album, House Party, sorti en 1958, The Sermon! a été conçu et enregistré par un optométriste devenu studio boffin Rudy Van Gelder, qui a supervisé la plupart des efforts de Blue Note en studio – bien que, dans un mouvement inhabituel, l’album n’ait pas été enregistré à Le propre studio de Van Gelder, qui était à l’époque la pièce principale de la maison de ses parents dans le New Jersey. Au lieu de cela, les deux sessions ont été coupées à la salle de bal de l’hôtel Manhattan Towers, un lieu que Van Gelder utilisait parfois lorsqu’il avait un plus grand groupe à enregistrer, ou lorsque son emplacement était plus pratique pour les musiciens impliqués.

Le sermon! commence par la chanson titre de 20 minutes, un blues de 12 mesures qui a été enregistré lors de la deuxième session de l’album, en 1958. Smith joue une ligne de basse fluide et marchante avec ses pieds, tout en sélectionnant quelques coups de langue bleus à droite sur le dessus . Le groove moelleux cuit vraiment, principalement grâce au backbeat légèrement oscillant d’Art Blakey. Kenny Burrell se joint à des accords de guitare doux et à ce moment-là, le groupe cuisine vraiment, bien que d’une manière discrète et frémissante. Après le premier solo de Smith, à 3 h 30, Burrell joue un solo de guitare de bon goût au bop, tandis que Smith se contente de s’asseoir, jouant des accords doux et discrets tout en gardant les pédales de basse en mouvement.

À 6 h 39, la saxophoniste ténor Tina Brooks prend le prochain solo, son son liquide un mélange de figures Parker-esque et de coups de blues à la maison. Le jeune Lee Morgan, alors âgé de quatre mois et demi avant son 20e anniversaire, montre que, malgré son jeune âge, il peut jouer du blues comme un vétérinaire chevronné. Le dernier saxophoniste alto de Caroline du Nord, Lou Donaldson, est le seul musicien de la session encore en vie (il a 91 ans). Son solo – qui contient également quelques citations musicales, dont une tirée de “ It Ain’t Necessately So ” de George Gershwin – regorge d’un sentiment de funk terreux qui anticipe le mouvement soul jazz du début des années 60. Bien qu’il dure 20 minutes – et occupe un côté du LP Blue Note original – “The Sermon” ne fléchit jamais ou ne perd son élan, et les solos sont toujours inventifs et divertissants.

Un album incontournable

Lee Morgan et le saxophoniste alto George Coleman mènent la première ligne du cor sur le “JOS” plus rapide – du nom de son compositeur, James Oscar Smith – qui a été enregistré lors de la session d’août 1957 qui a également donné lieu à des parties de l’album House Party. La coupe présente également un guitariste différent (Eddie McFadden), tandis que le batteur est Donald Bailey. C’est un groove de bop dur frénétique et fluide, entraîné par le charleston pulsé et omniprésent du batteur. Les solos, eux aussi, sont urgents et enflammés, et en accord avec le caractère de la pièce. Parfois, Smith ajoute un accord étrange au hasard qui a un effet de secousse sur le groupe (il était probablement destiné à signaler un solo, mais il semble ne pas être entendu, en particulier par Lee Morgan).

La dernière chanson de Sermon! Est une reprise de «Flamingo», la chanson de Ted Grouya / Edmund Anderson qui a été un succès en 1941 pour The Duke Ellington Orchestre. Cette version a été enregistrée lors de la session du 25 février 1958 qui a donné le titre du marathon du Sermon!, Bien que Donaldson et Brooks ne contribuent pas. “Flamingo” est un standard de jazz – une ballade lente qui offre un temps de réflexion et présente une trompette mélancolique de Lee Morgan sur l’intro, avant un solo délicat de Kenny Burrell. Il accélère au fur et à mesure qu’il progresse (bien que le batteur puissant Art Blakey soit dans un mode inhabituellement modéré), Morgan étincelant lors de son deuxième solo. Exceptionnellement, peut-être, Jimmy Smith joue un rôle de fond sur ce numéro, soutenant ses solistes avec un accompagnement subtil.

Six décennies depuis le Sermon! est sorti pour la première fois, il reste un album incontournable dans le canon de Jimmy Smith. Bien qu’il ne possède pas la pyrotechnie flamboyante et impressionnante des orgues qui a caractérisé certaines des œuvres antérieures du maestro Hammond, l’album démontre que James Oscar Smith était bien plus qu’un soliste charismatique – ici, il a prouvé qu’il était un musicien sensible qui servait la musique plutôt que son propre ego. Avec ses inflexions évangéliques palpables, Le Sermon! a également contribué à semer les graines d’un mode de bebop plus accessible et orienté R&B appelé soul jazz. Il reste l’un des joyaux incontestables des couronnes Smith et Blue Note.

Le sermon! peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Blue note sur Apple Music et Spotify.