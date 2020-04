Le service de streaming Akazoo combat les accusations de fraude en tant que cratères boursiers

Le service de diffusion de musique en continu Akazoo se bat contre de graves accusations de fraude, et sa valeur boursière diminue en conséquence.

Quintessential Capital Management de New York a révélé la fraude possible dans un rapport accablant. Alors que le document analytique contient de nombreuses images comiques, des émojis à un homme d’affaires Pinocchio-esque, ses allégations ne sont pas un sujet de rire pour Akazoo ou son ancienne société mère, InternetQ.

“Akazoo ressemble à un système de comptabilité”, déclare le texte très tôt. À partir de là, il est à noter qu’Akazoo est disponible dans beaucoup moins de pays que prévu (et est «à peine utilisé»), et qu’il montre des signes de «détournement» ou de vente temporaire d’actifs à des sociétés fictives pour créer l’impression de revenus réels. .

De plus, le texte à tirer indique que les employés d’Akazoo partent en masse, très probablement parce que «l’infrastructure de l’entreprise s’effondre».

L’analyse comprend un certain nombre de chiffres précis, parmi lesquels le montant qu’Akazoo a dépensé en «immobilisations incorporelles» au cours du dernier exercice (plus de 10 millions de dollars) et les impôts sur le revenu qu’Akazoo a payés historiquement (environ zéro dollar).

De plus, le revenu de la marque par employé s’élève à environ 5,6 millions de dollars (contre environ 1,8 million de dollars par employé pour Spotify), selon le rapport.

Une abondance d’autres informations intéressantes est également présentée; Les professionnels de Quintessential Capital Management sont allés jusqu’à essayer de vérifier le siège social d’Akazoo. Aucun signe de la société n’a été trouvé à Londres ou au Luxembourg, bien qu’elle semble avoir une présence à Athènes, en Grèce.

Compte tenu de ces preuves stupéfiantes, il ne faut pas s’étonner que le cours des actions d’Akazoo souffre. Négociée sous le symbole SONG, la société a vu son prix par action baisser de près de 20% au cours des dernières 24 heures, à 1,66 $.

Au moment d’écrire ces lignes, les responsables d’Akazoo n’avaient pas abordé publiquement le rapport de Quintessential Capital. De plus, la page Twitter de l’entreprise n’a pas été mise à jour depuis 2016.