Le service de streaming musical de TikTok, Resso, est officiellement lancé en Inde

ByteDance, la société mère de TikTok, a lancé Resso, son service de streaming musical tant attendu, en Inde.

Bien que la plate-forme présente certaines similitudes avec TikTok, elle a été conçue pour ressembler aux principaux services de streaming en termes de paiements et d’options d’abonnement. Par exemple, au lieu d’être entièrement gratuit à télécharger et à utiliser (comme TikTok), Resso utilise un modèle freemium.

Il n’y a aucun coût initial pour installer l’application, mais la version par défaut lit la musique à 128 kbps et propose des publicités, tandis que la version payante (qui coûte 1,35 $ par mois sur les appareils Android et 1,62 $ par mois sur les appareils Apple) manque de publicités et bénéficie d’une qualité audio de 256 kbps.

Malgré la conclusion d’accords avec de nombreux labels indépendants ainsi qu’avec Sony Music et Warner Music, ByteDance n’a pas pu s’entendre sur les termes avec Universal Music.

En conséquence, le catalogue de la plus grande compagnie de musique du monde est par conséquent absent de l’application Resso. Il n’est pas clair pour le moment si les pourparlers entre les sociétés sont simplement en cours ou s’ils sont au point mort.

Il convient également de noter que 10% d’UMG appartiennent à Tencent, un conglomérat chinois qui lutte contre ByteDance sur plusieurs fronts. Tencent pourrait bien avoir utilisé sa nouvelle influence d’entreprise pour empêcher le catalogue d’UMG de pénétrer dans Resso.

Plus largement, UMG a récemment apporté des changements radicaux à son équipe de direction en Inde, et il est possible que ce remaniement (et le camouflet Resso) indique un changement stratégique imminent dans la région.

Une collection sans cesse croissante de plates-formes de streaming musical se disputent une part du marché indien de la musique de plus en plus lucratif. Le mois dernier, il a été signalé que la plate-forme indienne de streaming de musique Gaana avait encore renforcé son statut de premier service musical du pays, avec plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels. Son concurrent le plus proche, JioSaavn, a une base d’utilisateurs estimée à plus de 100 millions de personnes.

De même, d’autres plates-formes de streaming musical connaissent également un succès à grande échelle dans des pays et des zones jusque-là négligés.

Anghami, un service de streaming qui s’adresse aux résidents de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, propose plusieurs options de rachat et d’actions de plusieurs millions de dollars. Et le premier service de streaming en Afrique, Boomplay, a signé des accords avec les trois grands labels, en plus d’attirer plus de 60 millions d’utilisateurs.

Resso est toujours en cours de test en Indonésie, et il devrait avoir une version complète là-bas – et peut-être dans d’autres pays – un peu plus tard cette année.