Le service Quicksilver Messenger trouve sa propre voie

Le 17 mars 1969, le groupe de rock de San Francisco Service Quicksilver Messenger a dévoilé sa meilleure heure, au moins en termes commerciaux. Ce jour-là a marqué la sortie de Happy Trails, leur deuxième album pour Capitol, qui a fait son apparition le 29 mars et est devenu leur seul LP à remporter la certification d’or en Amérique.

Écoutez Happy Trails dès maintenant.

Tout à fait inhabituel pour un deuxième album, Happy Trails était un album live, tiré des performances du groupe dans les célèbres salles Fillmore East et Fillmore West. Encore plus ambitieux, la première face du disque était une suite de chansons, d’une durée totale de plus de 25 minutes. Il était basé sur le thème de Bo Diddley«Qui aimez-vous?», Dans pas moins de six interprétations épisodiques.

La première et la dernière de celles-ci étaient des versions de la chanson elle-même, avec des rôles notables pour les guitaristes du groupe John Cipollina et Gary Duncan. Le premier a même poussé dans le Billboard Hot 100, atteignant le numéro 91. Mais les passages du milieu ont tous été écrits par les membres de QME eux-mêmes, intitulés (avec un soupçon d’humour) “Quand tu aimes,” Où tu aimes “,” Comment Vous aimez »et« qui aimez-vous ».

“Pas une note manquée”

«Quicksilver s’y lance à toute vitesse», écrivait alors Greil Marcus dans sa revue Rolling Stone. “La guitare de John Cipollina alternativement dure et douce, heurtant le rythme de Gary Duncan, la batterie de Greg Elmore simple et solide, jamais un iota de négligence, pas une note manquée.”

Le deuxième volet de Happy Trails a commencé avec un autre joyau du catalogue de Bo Diddley, «Mona», et trois autres compositions du groupe, dont l’instrumental Calvary de 13 minutes de Duncan. L’album est entré dans le palmarès Billboard au n ° 139 fin mars. , culminant au n ° 27 sept semaines plus tard.

Or après 23 ans

La pochette de l’album a été conçue par Globe Propaganda, décrite par Billboard en mai 1969 comme «une agence de publicité spécialisée dans le matériel progressif et branché». Peu de temps après, Globe a conçu des couvertures pour les Charlatans et c’est une belle journée.

Vingt-trois ans après sa sortie, en 1992, Happy Trails est finalement devenu or. Il témoigne de la contribution durable de Quicksilver Messenger Service – tout comme le fait qu’il a atterri au n ° 189 sur la liste des 500 meilleurs albums de Rolling Stone en 2003.

Les Happy Trails peuvent être achetés ici.

Suivez la liste de lecture Best Of du service Quicksilver Messenger de uDiscover.