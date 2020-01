Le site officiel de Radiohead est devenu une bibliothèque publique

www.radiohead.com vient de devenir notre bibliothèque préférée … Radiohead est l’un des groupes avec plus de matériel. Et pas seulement pour leurs neuf albums studio, que si vous les comparez avec des groupes comme The Cure, ils semblent peu nombreux. Mais aussi pour toutes les bizarreries qui s’accumulent en accumulant de la poussière qui pour une raison ou une autre a décidé de ne jamais voir la lumière.

Heureusement pour tous les fans du groupe d’Oxfordshire, en Angleterre, Radiohead a lancé sa propre “bibliothèque publique” qui servira d’archive en ligne du vaste matériel du groupe. À compter d’aujourd’hui (20 janvier), Les fans de Radiohead peuvent s’inscrire pour créer leur propre carte de bibliothèque et leur numéro de membre qui leur permettront d’accéder à une archive organisée et organisée du catalogue BACK du groupe et une sélection d’artefacts associés à chaque album.

Pour la première fois, les fans pourront accéder à une série de bizarreries qui n’étaient pas disponibles auparavant, y compris les débuts du groupe en 1992, l’EP Drill, I Want None of This de la compilation caritative 2005 Help! : Une journée dans la vie et le remix EP 2011 TKOL RMX 8.

https://t.co/Gk4BUXwjsg a toujours été incroyablement informatif et imprévisible. Nous l’avons maintenant, comme on pouvait le prévoir, le rendre incroyablement informatif.

Nous vous présentons: la BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE RADIOHEAD. pic.twitter.com/H7Ft6lNuuN

– Radiohead (@radiohead) 20 janvier 2020

Entre autres choses qui passionnent beaucoup à propos de cette bibliothèque numérique Radiohead, se trouvent des œuvres d’art détaillées qui y sont présentées, vidéos officielles et vidéos de concerts, Sides-B de quelques pistes de compilation simples et intéressantes.

Les fans peuvent également accéder à des produits épuisés pour les personnaliser à la demande, tels que des chemises et des affiches, ainsi que les listes de lecture individuelles «office chart» du groupe des sessions d’enregistrement d’In Rainbows, The King of Limbs et A Moon Shaped Pool. Il est donc temps pour eux de retirer leur adhésion et de commencer à voir tout ce que Radiohead a pour nous.

Cela vient après que le groupe soit devenu incroyablement généreux et ait inclus toute sa discographie sur YouTube. C’est l’une des premières nouvelles que nous avons reçues de Radiohead depuis leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, puisque chacun de ses membres a repris ses projets alternatifs.