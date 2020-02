Le sombre regard du roi Krule sur la vie sur son nouvel album

Le compte de ce qui se passe dans votre vie est la matière première de nombreux artistes. La première personne, en tant que témoin d’événements et de sentiments dans une dynamique sans fin de cause et de conséquence, est le tissu avec lequel ils composent les chansons qui seront ensuite entendues par le public. Et Archy Ivan Marshall, dit King krule, montre de façon transparente sa personne au monde comme moyen d’expression.

Le Londonien de vingt-cinq ans a travaillé sur son troisième album studio personnel avec son ancien collaborateur Dilip Harris (Roisin Murphy, Micachu & The Shapes) dans la production de quatorze chansons qui cherchent à déranger l’écoute de la musique et des paroles sur les martyres de la vie.

Il y a une force spéciale dans la musique qui porte un message conforme aux sons qui le portent à l’oreille de l’auditeur. Cette caractéristique se produit dans la plupart des Man Alive!, qui en quelques instants sort de la solitude et de l’angoisse comme motifs. Et c’est répandu.

Les sons utilisés dans la plupart des LP donnent un sentiment d’ennui envers la vie brutale. Des réverbes allongées et géantes, des voix sans nuances et des tambours sans changement se sentent lapidaires, et c’est là que réside l’efficacité de la communication avec les Britanniques. C’est ce qu’elle cherche à provoquer.

La voix de Marshall a toujours apporté avec elle un échantillon du message qu’elle apporte: la tristesse, l’angoisse ou la colère rencontrent le timbre de sa voix, pour paraître encore plus plausible. Cela se produit dans une chanson qui fait référence à Temps d’aventure, mais avec les moments amusants remplacés par l’ennui et le creux:

Man Alive! C’est une affirmation sans prétentions majeures au-delà de laisser un record du moment qui passe qui a enregistré tous les instruments de cet album (sauf le saxophone). La colère et l’impuissance de pouvoir se confronter s’expriment dans un morceau sur le fait d’être “drogué” à nouveau, et d’une manière maniaque qui sonne d’une voix déchirée et même fatiguée.

Avec l’album à moitié terminé, King Krule a appris qu’il allait être un père, ce qui affecte toute perspective sur la vie. Certains enregistrements téléphoniques de fond et des thèmes presque narrés donnent l’impression d’un musicien tourmenté au quotidien.

La livraison de certains thèmes avec des riffs et de nombreuses ballades éclectiques parle de quelqu’un qui pense définitivement encore et encore à sa situation actuelle, à son environnement anglais et au passage à de nouvelles choses. Pour compléter cet album, nous vous laissons le court métrage que Marshall et sa petite amie ont récemment réalisé et publié:

Liste des pistes

1. “Cellulaire”

2. «Supermaché»

3. «Stoned Again»

4. «Visage de comète»

5. «Le rêve»

6. «Misérable parfait»

7. “Seul, présage 3”

8. «Slinsky»

9. «Avion prénatal d’aéroport»

10. “(Ne laissez pas le dragon) tirer dessus”

11. «Thème pour la croix»

12. “Underclass”

13. «Flottes d’énergie»

14. «Veuillez vous compléter»