Le son de Primavera reporté en raison de préoccupations liées aux coronavirus

Le festival Primavera Sound de cette année a été reporté en raison des inquiétudes persistantes concernant l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Initialement prévu du 3 au 7 juin, le festival annuel de Barcelone se déroulera du 26 au 30 août. La vente de billets a été suspendue pour l’instant, mais les billets déjà achetés avant la retenue seront honorés pour les nouvelles dates. Les organisateurs ont également déclaré que des détails sur NOS Primavera Sound Porto 2020 sont à venir. Retrouvez l’annonce complète ici.

Coachella, Bonnaroo, SXSW, le New Orleans Jazz & Heritage Fest et plusieurs autres grands festivals et tournées de musique ont été annulés ou reportés ces dernières semaines car les mesures de santé publique ont dicté l’arrêt des grands rassemblements. Pavement, Bikini Kill, Bauhaus, Bauhaus et the Strokes faisaient partie de ceux qui devaient apparaître au Primavera Sound.

Lire “Que se passe-t-il lorsqu’un festival de musique est annulé en raison d’un coronavirus?” sur le terrain.

