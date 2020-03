Le «son luxuriant et complet» de Cat Stevens

C’était l’un de ces albums qui ornaient les platines vinyles et les salons tout au long des années 1970, depuis sa sortie le 19 mars 1974. Nous parlons de Bouddha et de la Chocolate Box, le Cat Stevens LP qui est entré dans le graphique américain le 13 avril de la même année. Il est devenu le dernier d’une ligne distinguée comprenant Tea For The Tillerman, Teaser and the Firecat, Catch Bull At Four et Foreigner.

Ce dernier album avait marqué un départ pour l’auteur-compositeur-interprète né à Londres. Stevens l’avait produit lui-même, alors que les titres précédents de cette séquence étaient supervisés par l’ancien membre fondateur et bassiste très demandé et très respecté des Yardbirds, Paul Samwell-Smith.

Stevens et Samwell-Smith triomphent à nouveau

Pour Bouddha, ils ont combiné leurs forces, et pour la quatrième fois consécutive, le résultat a été un album qui a fait partie des trois premiers au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a passé trois semaines à la deuxième place du classement américain, tenu à la première place uniquement par la bande originale du film le plus chaud de la saison, The Sting.

L’album a également fait partie du top 10 dans une grande partie de l’Europe et a atteint le top 5 en Australie. Au Royaume-Uni, il a été certifié argent et or le même jour au début du mois de juillet, moins de quatre mois après son arrivée dans les magasins.

Buddha and the Chocolate Box contient neuf nouvelles compositions de l’artiste maintenant connu sous le nom de Yusuf Islam. Ils allaient de l’ouverture «Music», un morceau percutant avec un message typiquement puissant («pensez à la lumière dans vos yeux, pensez à ce que vous devez savoir!», Implorait l’artiste de plus en plus spirituel et perspicace) au tendre et charmant » Oh Very Young. »Sorti en single, ce morceau dirigé par un piano a atteint le 10e rang du Billboard Hot 100.

La critique de Billboard a été chaleureusement approuvée. “Cat Stevens est de retour avec le genre de matériel qu’il fait le mieux”, écrit le magazine. “Peut-être que la meilleure chose à propos de cet ensemble est qu’il est plein à craquer de singles potentiels avec des mélodies faciles et des thèmes relativement simples. Stevens dépend plus des claviers ici que de son dernier set, mais cela ajoute au son plein et luxuriant de l’album. “

