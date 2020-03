Le sort de Coachella est en jeu alors que les officiels évaluent la situation

Un responsable local de la santé reste sans engagement sur Coachella; dit qu’il peut annuler le festival de musique très attendu si nécessaire.

Coachella est toujours en fonction, mais l’agent de santé du comté de Riverside, le Dr Cameron Kaiser, a clairement indiqué que lui, les responsables de la ville et les organisateurs de Coachella n’hésiteront pas à annuler le festival de musique très attendu s’il apparaît que le coronavirus (COVID- 19) constituera une menace importante pour les participants.

Lors d’une récente conférence de presse, le Dr Kaiser a souligné qu’il n’y avait aucun cas confirmé de propagation du COVID-19 dans le sud de la Californie et que les risques globaux d’infection des Californiens étaient encore faibles.

En outre, il a indiqué que les risques pour la santé à Coachella et dans d’autres grands rassemblements dépendront principalement de la provenance des participants, une foule majoritairement locale étant préférable à une foule composée de voyageurs.

Si les tendances de l’infection restent inchangées dans les semaines à venir et que les organisateurs de Coachella prennent les mesures préventives appropriées, le Dr Kaiser a déclaré qu’il «soutiendrait certainement leur [Coachella’s] décision de poursuivre l’opération.

Coachella doit avoir lieu du 10 au 19 avril, sur deux week-ends distincts.

Rage Against the Machine, Travis Scott, Lana Del Rey, Calvin Harris et d’autres artistes bien connus ont été réservés pour se produire lors de l’édition de cette année. Ces actes et d’autres de Coachella n’ont pas commenté publiquement le festival ou l’épidémie de COVID-19.

Les fans des deux côtés de la question – ceux qui croient que Coachella devrait être annulée et ceux qui croient que cela devrait continuer – n’ont pas hésité à faire connaître leur opinion. Une pétition en annulation avait recueilli environ 7 000 signatures au moment de la rédaction de cet article, tandis qu’une pétition anti-annulation avait été signée par environ 500 personnes.

Un éventail de festivals de musique, dont Tomorrowland Winter et Ultra Miami, ont été supprimés en raison de problèmes de coronavirus. De plus, Mariah Carey, BTS, Green Day, Slipknot et d’autres ont modifié leurs horaires de tournée en réponse à l’épidémie.

Vendredi, les organisateurs de South by Southwest (SXSW) 2020 ont finalement accepté les pressions des retraits d’entreprises et de l’indignation des fans en mettant leur méga festival sur la glace.

Il a également été annoncé hier qu’un homme néo-zélandais avait assisté à un concert de Tool alors qu’il était infecté par COVID-19, pouvant en infecter des centaines. Il est actuellement en quarantaine et son état serait stable.

Les craintes liées au coronavirus ont incité le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, à déclarer l’état d’urgence cette semaine. Un navire de croisière contenant au moins 21 personnes qui sont descendues avec COVID-19 devrait accoster dans l’État ce week-end; des professionnels de la santé se préparent à contrôler et à traiter les passagers à leur débarquement.

À ce jour, 69 Californiens ont reçu un diagnostic de COVID-19.