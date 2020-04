Le spectacle de Rammstein Cardiff est-il annulé? Préoccupations liées à la tournée des bandes – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude en ce moment, mais le spectacle de Rammstein Cardiff est-il annulé?

Alors que le verrouillage se poursuit, ceux qui espèrent assister à n’importe quel événement au cours de l’été tiennent à peu près au miracle.

Bien que les mesures puissent parfois être difficiles à suivre, notre objectif universel est d’aider à sauver autant de vies que possible et à réduire la pression colossale sur les services de santé.

Nous ne devons quitter nos maisons pour le travail que si cela est absolument nécessaire et pour acheter les articles essentiels aussi rarement que possible. Bien sûr, faire de l’exercice en plein air une fois par jour est bien tant que vous respectez les règles de distanciation sociale; pas de rencontre avec des personnes d’autres ménages.

Malheureusement, nous devons tous sacrifier des plans que nous attendons avec impatience depuis un certain temps. Les concerts ont été fortement affectés et la majorité des festivals de musique ont été soit annulés, soit reportés.

L’annulation du Download Festival a frappé de nombreux fans de metal, mais le show de Rammstein à Cardiff a-t-il connu le même sort?

Le spectacle de Rammstein Cardiff est-il annulé?

Non, le spectacle de Rammstein Cardiff au stade de la Principauté n’a pas été annulé et devrait se poursuivre à la date précédemment confirmée du dimanche 14 juin 2020.

NME note que, dans une déclaration publiée sur Facebook le 17 avril 2020, le groupe a déclaré: «Récemment, plusieurs gouvernements internationaux ont étendu leurs interdictions sur les événements à grande échelle. Malheureusement, certaines des dates de la tournée Rammstein 2020 sont également affectées. Nous travaillons sur une solution à cette situation difficile avec nos partenaires dans tous les pays touchés, et nous espérons la compréhension de ceux qui ont acheté des billets pour les spectacles à venir. »

Suite: «Dès que nous aurons des informations précises et définitives, nous les communiquerons immédiatement. D’ici là, nous vous demandons votre compréhension et votre patience, et nous vous prions également de vous abstenir pour le moment de poser d’autres questions aux organisateurs locaux de l’événement, à la direction du groupe ou aux systèmes de billetterie. Une mise à jour suivra dès que possible. »

Comme l’a souligné Wales Online, Eventim a également déclaré: «Comme votre événement est dans un petit moment, nous ne disposons actuellement d’aucune information pour savoir s’il sera ou non affecté par les fermetures actuelles. Nous tiendrons tous les clients informés par e-mail en cas de modification du statut de leur événement. À l’heure actuelle, jusqu’à ce qu’un spectacle soit officiellement annoncé comme reporté ou annulé, nous ne pouvons pas rembourser. »

Le stade de la Principauté se transforme

La source précédente – Wales Online – écrit que le stade de la Principauté de Cardiff abrite actuellement des centaines de lits d’hôpital, prêts à aider les patients souffrant de COVID-19.

Bien sûr, cela a conduit de nombreux fans à croire que l’annulation du concert de Rammstein était inévitable.

Les fans de Rammstein se tournent vers Twitter

Comme vous vous en doutez, de nombreux fans qui envisagent de participer ont commencé à poser des questions sur Twitter, à contacter les fournisseurs de billets et à exprimer leurs réflexions.

Découvrez une sélection de tweets:

