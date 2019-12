Le spectacle moyen de Sofar Sounds ne rapporte que 176 $, déclare le PDG

Au milieu d'une enquête en cours sur ses pratiques commerciales, la startup d'événements musicaux Sofar Sounds a publié un article de blog détaillant comment ils gagnent de l'argent.

La compagnie dit qu'elle partage le revenu net qu'elle reçoit de ses spectacles 63/37, les artistes recevant 63% du produit. Ils ont en outre indiqué qu'ils espéraient changer cela à l'avenir et donner aux artistes 70% des recettes.

La société a également décomposé les flux d'argent pour un spectacle moyen dans une grande ville comme Boston. Ils disent qu'un peu plus de 60 personnes assistent à un spectacle typique de Sofar et paient un peu moins de 20 $ pour le faire. Cela conduit à un revenu brut d'un peu plus de 1 200 $.

Les dépenses diverses sont déduites du revenu brut. Ceux-ci inclus:

Personnel localAfficher les coûtsAfficher le marketing

Lors d'un spectacle typique, ces dépenses totalisent un peu plus de 700 $, ce qui laisse un revenu net d'un peu moins de 500 $, ou 476 $ pour être exact.

De ce montant, 300 $ vont à l'artiste, laissant à l'entreprise un bénéfice de 176 $ par spectacle.

Sofar dit qu'elle diffuse environ 10 000 émissions par an, ce qui se traduit par un bénéfice annuel d'environ 1 760 000 $.

Sofar Sounds a été fondée en 2009 par Rafe Offer, Rocky Start et Dave Alexander, qui cherchaient à créer une atmosphère plus intime pour les concerts. Ils ont d'abord présenté des spectacles à Londres avant de s'étendre à Paris, New York et Los Angeles.

En 2017, la société proposait 500 spectacles par mois. Quelques années plus tard, ils avaient levé plus de 30 millions de dollars auprès de divers investisseurs, dont Octopus Ventures, Virgin Group, Battery Ventures et Union Square Ventures. La société a en outre établi un partenariat avec un large éventail d'organisations, dont Uber et Planned Parenthood.

Mais tout n’a pas été facile. En plus de l'état de New York enquêtant sur son utilisation de bénévoles non rémunérés, beaucoup se sont également plaints que Sofar court-circuite des artistes.