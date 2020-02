Le ‘Stadium Tour’ de Mötley Crüe et Def Leppard a déjà vendu plus d’un million de billets

Selon Billboard, MOTLEY CRUE et DEF LEPPARDLa tournée du stade a déjà vendu plus d’un million de billets. Le trek, qui comprend également POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, a rapporté 130 millions de dollars, dont 5 millions supplémentaires générés par les sièges VIP. La tournée a vu la vente la plus rapide de l’histoire de Miller Park à Milwaukee, avec des spectacles supplémentaires qui se vendent instantanément à Atlanta, Seattle, Charlotte, Dallas, Pittsburgh, Detroit, Chicago et Denver.

“[[DEF LEPPARD]a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll et[[MOTLEY CRUE]a l’un des plus grands livres de rock jamais transformé en film[[‘La saleté’]et le film a été vu par des dizaines de millions “, a déclaré CRÜE directeur Allen Kovac. “Nous savions que la co-vedette augmenterait considérablement les ventes de billets.”

“Le tour du stade”, qui débutera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, marquera CRÜE‘s les premières dates live depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

CRÜE les fans qui se sont déchaînés pour la tournée d’adieu du groupe en 2014/2015 ont été amenés à croire que le groupe ne reviendrait jamais après avoir joué son dernier concert en décembre 2015 au Staples Center de Los Angeles. Le groupe a vanté la signature d’un accord de «pré-tournée de cessation de tournée» comme cimentant le fait que c’était vraiment la fin de CRÜEla vie sur la route.

Le 18 novembre – trois ans et 11 mois après le dernier concert du groupe – CRÜE a publié une vidéo avec Mitrailleuse Kelly, qui dépeint Tommy Lee dans le biopic du groupe “La saleté”, expliquant qu’en raison du fait que le groupe “est devenu plus populaire que jamais” et “a gagné une toute nouvelle légion de fans” au cours des quatre années où ils ont quitté la route, le groupe a ressenti le besoin de faire exploser leur contrat précédent afin de sortir de la retraite.

Lors d’une conférence de presse à Hollywood annonçant la CRÜEtournée du stade, bassiste Nikki Sixx a expliqué la décision du groupe de revenir, en disant: “Honnêtement, je pense qu’aucun de nous n’a pensé, quand nous étions «La tournée finale», on se remettrait jamais ensemble. Nous ne nous entendions pas vraiment à ce stade. Nous étions ensemble depuis 35 ans, et cela faisait beaucoup d’années sur la route. Je ne pense pas que nous nous soyons pris beaucoup de temps; nous étions juste constamment en tournée pendant tout ce temps. Et quand c’est arrivé à la fin, nous avons rompu le groupe et tout le monde a suivi sa propre voie. “

Sixx “C’était lors de la fabrication de ‘La saleté’ film, nous avons commencé à travailler sur le script, commencé à être sur le plateau, nous avons recommencé à sortir ensemble. Et je pense que nous avons vraiment commencé à réaliser – sans même parler de la musique – combien nous nous manquions. Et puis cela nous a amenés à aller dans le studio d’enregistrement, où tout commence toujours pour nous tous. “

“La saleté”, une adaptation cinématographique du CRÜELes mémoires de 2001, comportaient quatre nouvelles chansons enregistrées par le groupe expressément pour la bande originale.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).