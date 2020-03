Le stock de Live Nation continue de plonger – 8,1 milliards de dollars perdus en 30 jours

Les actions de Live Nation ont continué à plonger jeudi, les complications du coronavirus entraînant une perte d’évaluation de plus de 8,3 milliards de dollars.

Le plongeon fait partie d’une très mauvaise semaine à Wall Street, basée sur les retombées continues de la pandémie mondiale de coronavirus. Mais certaines entreprises sont plus exposées que d’autres, et Live Nation – dont toute l’activité dépend de rassemblements à grande échelle – est extrêmement exposée aux fermetures imposées par le gouvernement et à la panique publique.

En conséquence, les actions de LYV ont chuté de près de 14% dans les échanges de jeudi, après avoir chuté de près de 17% mercredi. Hier seulement, la baisse s’est traduite par une perte de valeur d’environ 1,8 milliard de dollars, bien que cela soit pâle par rapport aux retombées plus larges sur 30 jours. Le 12 février, Live Nation avait une capitalisation boursière saine d’environ 15,84 milliards de dollars. Après la clôture des négociations aujourd’hui, ce chiffre s’élève désormais à 7,52 milliards de dollars, soit une baisse de 8,32 milliards de dollars sur 30 jours.

En février, Live Nation battait son plein, bénéficiant d’une évaluation au milieu des années 70 avant ses lucratives saisons de printemps et d’été. Mais c’était avant que les inquiétudes liées aux coronavirus ne se transforment en une pandémie mondiale qui a fait dérailler presque tous les événements vivants majeurs. Mais même il y a deux semaines à peine, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, semblait plutôt indifférent à l’idée de quelques concerts annulés.

“La plupart de nos activités ne démarrent pas avant la mi-juin”, a déclaré Rapino lors d’un appel aux investisseurs. “Donc, au cours des prochains mois, nous aurons des annulations, je suppose, ici et là dans certains arénas et clubs, mais le cœur de notre entreprise se produit cet été.”

Il convient de noter que le plongeon d’aujourd’hui précède une énorme bombe.

Il semble maintenant que Live Nation est forcé de reporter indéfiniment tous ses concerts, tournées et festivals. Le géant des concerts n’a pas encore fait d’annonce officielle, et on ne sait toujours pas quand le gel sera levé. Une projection optimiste fixe la date de levée fin mars, bien que cela semble de plus en plus improbable.

Cette annonce, peut-être programmée après la clôture des négociations, pourrait générer un nouveau plongeon pour les actions LYV vendredi.