Le stock de Live Nation entre en panne – 1,8 milliard de dollars perdus en une journée

Les actions de Live Nation (LYV) ont fait un plongeon mercredi alors que le coronavirus mondial craint de paralyser les tournées et la fréquentation des concerts.

Il y a dix jours à peine, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, minimisait les problèmes de coronavirus, tout en signalant une interruption temporaire. “La plupart de nos activités ne démarrent pas avant la mi-juin”, a déclaré Rapino. “Donc, au cours des prochains mois, nous aurons des annulations, je suppose, ici et là dans certains arénas et clubs, mais le cœur de notre entreprise se produit cet été.”

Les investisseurs de Wall Street sont moins convaincus de cette évaluation aisée. Plus tôt cette semaine, nous avons signalé une importante baisse des actions de Live Nation (LYV). Aujourd’hui, cette diapositive est devenue une avalanche, les actions chutant de 16,5% supplémentaires au milieu des annulations croissantes de concerts et des préoccupations liées à la pandémie de coronavirus. En faisant le calcul, le plongeon d’une journée mercredi s’est élevé à environ 1,8 milliard de dollars en évaluation boursière.

Encore plus choquant: les actions de LYV ont chuté d’environ 43,3% au cours du mois dernier, à 42,01 $ à la cloche de clôture mercredi. Comparé à un récent sommet de 76,60 $, ce plongeon dépasse 45%, ce qui signifie que près de la moitié de la capitalisation boursière du géant du concert a été anéantie en quelques semaines seulement.

Le 10 mars, la capitalisation boursière de Live Nation était évaluée à environ 10,8 milliards de dollars, un chiffre qui a chuté à 9,01 milliards de dollars.

La baisse suit de près le report de Coachella et de Stagecoach, qui sont dirigés par le géant des concerts rival AEG.

Il fait également suite à l’annulation impensable de SXSW, ainsi qu’à une vague d’autres festivals et conférences de musique. Cela est complété par une série d’annulations de tournées d’artistes, qui deviennent franchement trop nombreuses pour être suivies (bien que nous essaierons).

Dans une perspective mondiale plus large, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l’épidémie de coronavirus de «pandémie», un mot presque conçu pour déclencher la panique. «Il s’agit de la première pandémie causée par le coronavirus», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Nous avons appelé chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et agressives. Nous avons sonné haut et fort. »

Aux États-Unis, les cas diagnostiqués ont fait basculer 1 000 pour la première fois, et la réponse de l’administration Trump a été lente et désorganisée. D’autres pays n’ont pas non plus été en mesure de coordonner des réponses efficaces. Ghebreyesus a déclaré que l’OMS était “profondément préoccupée, à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité et par les niveaux alarmants d’inaction” par divers gouvernements du monde entier.

“Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie”, a-t-il déclaré.

Il est difficile de déterminer si l’évaluation initiale par Rapino d’un problème temporaire reste exacte. Plus tôt, le président Trump avait prédit que tout le problème des coronavirus disparaîtrait “miraculeusement” en avril, bien que cette évaluation reste également très incertaine à ce stade.