Le stock de Live Nation prend de l’ampleur après le programme de relance

Le stock Live Nation, échangé sous le symbole LYV, retrouve une partie de la valeur perdue à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et de la réorganisation du marché correspondante.

Après avoir franchi la barre des 75 $ en janvier, la valeur par action du géant du concert s’est maintenue à plus de 70 $ pendant la majeure partie de février. Puis, alors que la crise des coronavirus atteignait l’Europe et les États-Unis, les autorités médicales ont émis des avertissements clairs et les gouvernements ont institué des blocages et des interdictions de rassemblement, le prix de l’action Live Nation a chuté à 21,70 $. (Certes, cette baisse s’est accompagnée d’une baisse à l’échelle du marché.)

Maintenant, quelques facteurs semblent contribuer à un rebond global du marché. Les autorités chinoises se préparent à lever le verrouillage qu’elles ont institué à Wuhan et le taux d’infection au COVID-19 du pays semble avoir baissé. De plus, les dirigeants du Sénat et le président Trump ont convenu d’un plan de relance de 2 billions de dollars qui accordera aux petites entreprises des prêts et à la plupart des adultes américains des chèques, parmi de nombreux autres avantages.

Hier, le Dow Jones Industrial Average a enregistré un gain de 2 112 points (11%), le plus important de l’histoire; le S&P 500 a également connu une poussée à la hausse.

Au moment d’écrire ces lignes, Live Nation s’échangeait à près de 45 $ par action, plus du double du plus bas de 52 semaines susmentionné (mais toujours relativement loin du plus haut de 52 semaines). Auparavant, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a manifesté sa confiance en son entreprise en achetant environ 1 million de dollars d’actions. Plusieurs dirigeants ont emboîté le pas (quoique avec des investissements plus modestes), et le milliardaire Mark Cuban a révélé dans une interview qu’il avait lui aussi pris une participation dans l’entreprise.

Live Nation a reporté indéfiniment chacun de ses concerts et événements à venir, et de nombreux investisseurs et experts de l’industrie musicale spéculent sur le moment où la société reprendra ses activités normales.

Bien que ce calendrier soit encore incertain (et sujet à changement), le président Trump a indiqué hier qu’il aimerait que les États-Unis “s’ouvrent” d’ici Pâques, qui arrivera le 12 avril. Le Dr Anthony Fauci, qui a aidé à coordonner la réponse du gouvernement fédéral à la crise des coronavirus, a déclaré que les restrictions axées sur la prévention dans certaines régions pourraient être assouplies dans les semaines à venir, à mesure que les tests COVID-19 se répandraient.

Néanmoins, le report de l’événement de Live Nation se poursuivra au moins à la fin du mois, date à laquelle les dirigeants réévalueront la situation des coronavirus.