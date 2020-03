Le streaming musical est en train de décliner – selon des données préliminaires

Alors que le monde fait face à l’épidémie de COVID-19 grâce à l’auto-isolement, le streaming de musique est en baisse.

Une firme d’analyse de données signale que le streaming de musique aux États-Unis est en baisse. La semaine du 13 au 19 mars, lorsque la plupart des États ont commencé les appels d’auto-quarantaine, le streaming de musique a chuté de 7,6%.

Les flux programmés ont chuté de 9%, tandis que les flux à la demande ont chuté de 7,3%.

Il est rare de voir une baisse de près de 10% dans l’industrie du jour au lendemain. Cela montre à quel point la musique est importante pour les Américains au travail. Alors que le streaming de musique est en baisse, les Américains s’auto-mettent en quarantaine – ce n’est rien comparé aux ventes d’albums.

Les ventes d’albums physiques ont chuté de 27,6% au cours de la même semaine, tandis que les ventes d’albums numériques ont chuté de 12,4%. Les prochaines semaines ne devraient pas non plus être bien meilleures pour les ventes physiques ou numériques. Une partie de cela peut également être due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Le détaillant en ligne Amazon a annoncé qu’il arrêtait les nouvelles livraisons de fournisseurs de musique américains jusqu’au 5 avril. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus large visant à prioriser les articles essentiels pour les Américains. Les ventes pourraient ralentir jusqu’à ce que cette restriction soit levée.

Les genres de streaming musical qui ont connu la baisse la plus importante sont la pop, le rap et le R&B. Sans surprise, les catégories de musique classique, folklorique et pour enfants ont connu une croissance accrue.

Cela est probablement dû à toutes les fermetures d’écoles et de garderies alors que les parents tentent de divertir leurs enfants. Pendant ce temps, Netflix et le trafic de streaming de films et de télévision établissent de nouveaux records.

L’industrie de la musique live est actuellement au point mort, tandis que des mesures de quarantaine sont en place. Des événements comme Ultra Miami sont annulés cette année, tandis que le festival de musique de Bonnaroo en juin a reporté cette année jusqu’en septembre.

Les artistes indépendants se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour être payés. Une pétition en ligne créée par un musicien demande à Spotify de tripler ses taux de redevance aux artistes pendant cette période. D’autres se tournent vers des plateformes comme Twitch et son public avide de pourboires pour gagner de l’argent alors que les concerts et les sets sont interdits.