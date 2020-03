Le streaming musical est toujours deuxième après la vidéo, mais l’écart se referme

De manière attendue, la crise du coronavirus (COVID-19) et ses initiatives de distanciation sociale correspondantes affectent la façon dont les fans consomment de la musique et d’autres divertissements. La hausse du nombre de téléspectateurs appréciée par les principaux services de streaming vidéo comme Netflix tient bon, mais le streaming musical reprend lentement une partie de son terrain perdu.

Comme indiqué précédemment, les ventes physiques de l’industrie musicale, y compris le vinyle, ont chuté considérablement en réponse à la pandémie de COVID-19. Fait intéressant, cependant, les chiffres de la musique en streaming aux États-Unis l’ont également été. Il semble que la perturbation généralisée du mode de vie normal des Américains – les écoles et pas quelques entreprises ont fermé indéfiniment, et de nombreux gouvernements étatiques et locaux ont interdit les grands rassemblements – a inauguré des changements profonds dans leurs habitudes de divertissement.

Une étude récemment publiée par Billboard (contenant des données de Nielsen SoundScan) a apporté un éclairage supplémentaire sur les développements de diffusion de musique et de vidéo provoqués par les coronavirus. La vidéo a enregistré une augmentation de 3,7% de l’audience au cours de la semaine dernière, en plus d’une augmentation de 6,9% au cours des sept jours précédents. Soutenu par un afflux de téléspectateurs à domicile, le premier trimestre de 2020 a vu une augmentation de plus de 28% du streaming vidéo, par rapport à la même période en 2019.

En outre, les flux audio ont diminué de 3,2% supplémentaires au cours de la même période d’une semaine. Dans un sens, cette baisse est relativement positive, car la semaine précédente a entraîné une réduction stupéfiante de 9% du streaming musical global. En conséquence, l’abandon du streaming audio vers la vidéo semble se stabiliser; si les chiffres des sept prochains jours présentent également un changement moindre (ou constant) du streaming musical, les artistes auront des raisons d’être encouragés.

Les ventes de vinyle ont chuté d’environ 44% par rapport à la semaine précédente, les magasins de disques (et les détaillants en ligne) à travers l’Amérique ayant fermé leurs portes. L’état incertain de l’économie et l’arrêt des nouvelles commandes de vinyles par Amazon n’ont certainement pas non plus profité aux performances commerciales du média.

L’étude n’a pas été sans autres nouvelles encourageantes (en plus de la baisse relativement minime du streaming musical), car elle a révélé que les ventes d’albums numériques ont également augmenté depuis la dernière semaine. Bien que ces gains puissent très probablement être attribués au nouveau record immensément populaire (et groupé) de The Weeknd, After Hours, ils sont néanmoins positifs.

La semaine dernière, Spotify, le premier service mondial de diffusion de musique en continu, a annoncé qu’il prendrait plusieurs mesures, y compris une contrepartie de 10 millions de dollars en dons de secours COVID-19, pour aider ceux qui souffrent, financièrement ou non, du coronavirus.