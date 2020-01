Le studio de chambre Billie Eilish coûte moins de 3 000 $

Billie Eilish a remporté les Grammys 2020, remportant les quatre prix majeurs. Son studio de chambre où ces succès ont été créés a coûté moins de 3000 $ à assembler – sur le haut de gamme.

Le succès d’Eilish prouve que vous n’avez pas besoin d’un accès de studio de premier ordre pour créer les plus grands succès d’aujourd’hui. Au lieu de cela, Eilish travaille avec son frère Finneas O’Connell dans un petit studio dans la maison de leurs parents.

Finneas dit qu’il préfère cet espace pour créer des œuvres car il offre une lumière naturelle. Il a également confirmé que la configuration de la chambre était une tentative pour éviter d’être redevable à un studio coûteux.

“Nous ne voulons tout simplement pas être liés à un studio auquel nous devons payer des sommes incalculables”, a-t-il déclaré à NME. Dans une autre interview, Finneas a donné un aperçu détaillé de certains équipements dans le studio de leur chambre. La configuration comprend:

Yamaha HS5 Nearfield Monitors – 200 $ Subwoofer Yamaha H8S – 450 $ Universal Audio Apollo 8 – 1000 $ – 2000 $ (selon si utilisé ou neuf) Apple Logic Pro X – 199 $ Audio Technica AT2020 Mic – 99 $

Le cadre fermé peut avoir prêté à la sensation intime de l’album. La plupart des chansons présentent la voix obsédante d’Eilish comme un murmure qui semble être juste à côté de votre oreille. Une partie de cela vient également du mixage de l’album, que l’ingénieur Rob Kinelski a géré.

Le résultat est l’album, When We Fall Asleep Where Do We Go? a remporté non seulement l’album de l’année, mais aussi le meilleur album d’ingénierie, non classique. Finneas a également remporté le prix du producteur de l’année, non classique pour son travail sur l’album.

Le balayage des Grammys d’Eilish cette année prouve que vous n’avez pas besoin d’un studio professionnel pour créer de la musique à succès. La barrière à l’entrée dans le monde de la musique est beaucoup plus faible que par le passé.

“C’est pour tous les enfants qui font de la musique dans leur chambre”, a déclaré O’Connell en acceptant la chanson de l’année. Un équipement de haute qualité et abordable facilite plus que jamais la production de matériel primé, dès la chambre de vos parents.