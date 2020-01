Le succès instantané du «Karma instantané» de John Lennon!

“Instant Karma!” Jamais un disque n’a été mieux intitulé.

C’est instantané car John Lennon l’a écrit le matin du 27 janvier 1970 et s’est rendu aux studios d’Abbey Road plus tard dans la journée pour l’enregistrer. George Harrison a suggéré que Phil Spector, avec qui il travaillait sur son album solo, All Things Must Pass, devrait le produire. Il a fallu 10 prises pour enregistrer la chanson de base sur bande, qu’ils ont terminée vers minuit; par la suite, des surimpressions ont été ajoutées. La session comprenait John et George, Klaus Voormann à la basse, Billy Preston à l’orgue, Alan White à la batterie et au piano avec Mal Evans, Allen Klein et Yoko à la voix d’accompagnement. Spector lui a donné son traitement complet, «Wall of Sound».

Selon John, «Tout le monde parlait de karma, surtout dans les années 60. Mais il m’est venu à l’esprit que le karma est instantané et qu’il influence votre vie passée ou votre vie future. Il y a vraiment une réaction à ce que vous faites maintenant. C’est ce qui devrait préoccuper les gens. De plus, je suis fasciné par les publicités et la promotion en tant que forme d’art. Je les aime. Donc, l’idée du karma instantané était comme l’idée du café instantané: présenter quelque chose sous une nouvelle forme. J’ai juste aimé. “

Non seulement John l’aimait, mais il en était de même pour l’achat public de disques. Il est sorti au Royaume-Uni une semaine plus tard, le 6 février, et a été classé n ° 5 dans les charts; comme John l’a dit lors de sa sortie: “Je l’ai écrit pour le petit déjeuner, je l’ai enregistré pour le déjeuner, et nous le mettons pour le dîner”. Crédité à Lennon / Ono avec The Plastic Ono Band, il s’agissait du troisième single solo de John en un peu plus de six mois. En Amérique, il est sorti le 20 février et là, il a fait le n ° 3 et est devenu le plus grand hit solo de John à ce point; La sortie américaine était un mix différent que Spector avait fait à Los Angeles quelques jours après son enregistrement, ce que John ignorait jusqu’à sa sortie. “Instant Karma!” Est devenu le premier single solo d’un ancien Beatle à vendre un million d’exemplaires en Amérique.

Sur la face B de “Instant Karma!” Se trouvait la ballade acoustique, “Who Has Seen The Wind?” Écrite par Yoko Ono, produite par John et enregistrée au Trident Studios avec John Barham au clavecin. L’étiquette de 45 tr / min avait «PLAY QUIET» ou «PLAY SOFT imprimé en gros caractères sur la face b et« PLAY LOUD »sur la face a.

Dans une anecdote intéressante quand l’écrivain, Stephen King a été demandé, “Quelle est l’origine de l’expression” le brillant “comme une description du pouvoir psychique?” Il a répondu, L’origine de cela était une chanson de John Lennon Plastic Ono Band appelé ‘Instant Karma!’ Le refrain est allé “On brille tous.” J’ai vraiment aimé ça, et je l’ai utilisé.

Et là Karma associé à cet album est à cause de ses paroles spirituelles sincères qui ont clairement résonné avec tant de gens.

Et nous brillons tous.

