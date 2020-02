Le système d’un batteur de Down claque Bernie Sanders comme un «hypocrite»

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a claqué Le sénateur Bernie Sanders comme un “hypocrite” après que le candidat démocrate à la présidentielle a déployé un plan en vertu duquel le gouvernement fédéral mettrait les garderies et les jardins d’enfants à la disposition de toutes les familles américaines, sans frais de scolarité ni frais.

Mardi (25 février), Dolmayan a partagé une photo de Sanders au-dessus du titre “Sanders publie un plan de 1,5 billion de dollars pour des services de garde gratuits et universels” et comprenait le message suivant: “Garde d’enfants / gratuit, soins de santé / gratuit, université / gratuit. Fuck it, si tout va être gratuit et que tout va venir des riches de toute façon alors pourquoi travailler du tout? Pourquoi ne pas simplement vivre du travail et des profits des riches? Je suis millionnaire et Bernie mais je n’ai que deux maisons, alors je peux peut-être partager le «camp d’été» de cet hypocrite », faisant apparemment référence à la maison du Vermont au bord de l’eau Sanders a appelé un “camp d’été” lors du vif débat primaire présidentiel démocrate de la semaine dernière.

Il a poursuivi: “Ne croyez pas l’endoctrinement, ne croyez pas les élites hollywoodiennes / musicales, et ne croyez pas que le communisme déguisé en socialisme démocratique fera tout sauf vous priver de vos libertés et rendre tout le monde tout aussi démunis. Venezuela, Chine, Nord Corée, Allemagne nazie, Cambodge (Pol Pot), Italie (Mussolini), etc. Cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionnera pas, et cela mène toujours à la pauvreté pour la classe ouvrière. Les mêmes élites qui poussent ce programme seront bien prises prendre soin pendant que le reste des gens meurent de faim. “

Il convient de noter que Dolmayanc’est SYSTEM OF A DOWN camarade de groupe, chanteur Serj Tankian, a été franc dans son soutien à Sanders depuis au moins 2015 et continue de soutenir fermement le candidat démocrate à la présidentielle. Le même jour que John affiché son anti-Sanders diatribe, Serj a pris son Instagram partager le Newsweek titre “Bernie Sanders devient le premier candidat, démocrate ou républicain, à remporter le vote populaire dans les trois États ayant voté au début”.

“Il n’y a qu’un seul gars dont je respecte le record de vote ici,” Tankian a déclaré à Rolling Stone en mai 2016, faisant référence à Sanders. “Il a dit ce qu’il a fait et il a fait ce qu’il dit au Sénat. Toutes ses contributions proviennent de particuliers; tous les autres sont de grands donateurs et de grandes sociétés. Il ne faut pas un génie pour voir qui travaille pour qui ici.”

Tankian a poursuivi en disant qu’il continuera à exprimer son soutien à Sanders malgré les commentaires négatifs qu’il a reçus de ses fans sur les réseaux sociaux. “Certains artistes considèrent leur suite comme, comment voulez-vous l’appeler, leur” marché “”, a-t-il dit. “Je les regarde juste comme des gens. Si vous n’aimez pas ce que je dis, tout va bien. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord. Et si vous êtes énervé et que vous ne voulez pas venir chez moi[[Facebook]page, puis foutre le camp. Je m’en fiche. Je n’essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. “

Les quatre membres de SYSTEM OF A DOWN ont donné des interviews au cours des deux dernières années au cours desquelles ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de s’entendre sur la façon de “progresser” avec un nouvel album, le suivi tant attendu de 2005 “Mezmerize” et “Hypnotiser”.



Voir ce post sur Instagram

Garde d’enfants / gratuit, soins de santé / gratuit, université / gratuit. Putain, si tout va être gratuit et que tout va venir des riches de toute façon, alors pourquoi travailler? Pourquoi ne pas simplement vivre du travail et des profits des riches? Je suis millionnaire et Bernie aussi, mais je n’ai que deux maisons, donc je peux peut-être partager le «camp d’été» de cet hypocrite. Ne croyez pas l’endoctrinement, ne croyez pas les élites hollywoodiennes / musicales, et ne croyez pas que le communisme déguisé en socialisme démocratique fera tout sauf vous priver de vos libertés et rendre tout le monde également démunis. Venezuela, Chine, Corée du Nord, Allemagne nazie, Cambodge (Pol Pot), Italie (Mussolini), etc. Cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionnera pas, et cela mène toujours à la pauvreté pour la classe ouvrière. Les mêmes élites poussant ce programme seront bien prises en charge pendant que le reste de la population mourra de faim.

Un post partagé par John Dolmayan (@johndolmayan_) le 25 février 2020 à 8h47 PST

Voir ce post sur Instagram

Oh oui!!! #repost @berniesanders ・ ・ ・ Nous avons énormément de travail devant nous. Si nous sommes solidaires, si nous ne permettons pas à Trump et à ses amis de nous diviser, nous ne pouvons rien accomplir. Ce pays a un avenir extraordinaire. Faisons en sorte que cela arrive.

Un post partagé par Serj Tankian (@serjtankian) le 25 février 2020 à 11h10 PST

Mots clés:

System of a Down

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).