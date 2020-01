Le tableau d’affichage R & B revient avec des tentations au sommet

Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a eu une période dans les années 1960 où le magazine Billboard a cessé de publier sa charte R&B. De la fin de 1963 au début de 1965, la publication ne comportait pas de liste de soul distincte de son principal Hot 100 axé sur la pop.

Hot R&B Singles a fait sa dernière apparition lors de l’édition du 23 novembre 1963. Les livres de référence du célèbre compilateur de graphiques Joel Whitburn utilisent la liste des 50 meilleurs sites R&B du magazine rival Cash Box de cette période. La compréhension moderne de la décision de ne pas publier est que c’était parce que Billboard pensait que les charts R&B et pop étaient devenus trop similaires, avec autant de disques de soul traversant le marché pop.

Il était certainement vrai que l’écart s’est produit lorsque Motown a resserré son emprise sur la conscience nationale de l’âme et de la pop – mais lorsque le tableau est revenu, la domination de la société était d’autant plus grande, sans parler de la prééminence de l’âme à la pop de Stax, Chess, Atlantique et autres bases de puissance.

Le 30 janvier 1965, lorsque le thème de la soul a fait son retour dans le Billboard en tant que Hot Rhythm & Blues Singles, Motown a régné sur le perchoir, avec deux des trois premiers et trois des cinq premiers. Les tentations étaient n ° 1 avec l’intemporelle “My Girl”, pour le premier de ce qui serait un règne de six semaines.

Dans un tableau de 40 positions qui contenait techniquement 40 nouvelles entrées, le grand soul soul texan Joe Tex était au n ° 2 avec “Hold What You Got”, avec Motown au n ° 3 avec les Supremes«Venez me voir» et n ° 5 avec Marvin Gaye“S” Comme il est doux (d’être aimé par vous). “Entre les deux, l’âme aux yeux bleus de les frères justes“” Vous avez perdu ce Lovin “Feelin.”

Sam Cooke, tragiquement abattu quelques semaines auparavant, avait deux titres dans le top dix, ‘Shake’ et sa face b poignante et nominative ‘A Change Is Gonna Come’ (répertoriée dans le compte à rebours R&B comme ‘… Going To Come’). Cooke était en outre représenté au n ° 40 avec «Cousin Of Mine».

Toujours dans le top 20, Ray Charles était «Makin» Whoopee », les Radiants vous exhortaient à« Voice Your Choice », il y avait plus d’action Motown de les Marvelettes et les Contours, et les Impressions donnaient à la carte un évangile avec “Amen”.

Otis Redding a fait ses débuts avec ‘That’s How Strong My Love Is’ et il y avait le graphique 45 pour deux des grandes dames du R&B des échecs, Jan Bradley avec ‘I’m Over You’ et Mitty Collier avec ‘No Faith, No Love’. Billboard avait vraiment a récupéré son âme.

