Le téléchargement du Festival 2020 est-il annulé? La dernière mise à jour confirme les soupçons – HITC

Certains événements ont déjà été annulés, mais le Download Festival 2020 est-il annulé?

Dans ces circonstances, de nombreux événements sont confrontés à l’incertitude.

Le public a été invité à éviter tout contact non essentiel et à s’isoler autant que possible. Pour faciliter cela, nous constatons une augmentation des fermetures.

Cela va des restaurants aux cinémas, avec des goûts comme Odéon et Showcase fermant temporairement leurs portes conformément aux directives du gouvernement, ainsi que McDonald’s et plus restreignant l’accès aux zones de restauration.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a exprimé de nouvelles directives, affirmant que nous ne pouvons quitter la maison que pour faire de l’exercice une fois par jour, travailler si ce n’est pas possible de la maison et du shopping (aussi rarement que possible).

Maintenant, même les écoles ont fermé et beaucoup ne peuvent s’empêcher de s’inquiéter du sort de la saison des festivals – c’est la Grande-Bretagne, après tout!

Nous aimons tous un bon festival, et l’un des plus importants est depuis longtemps Télécharger. Alors, est-ce toujours d’actualité pour 2020?

Le téléchargement du Festival 2020 est-il annulé?

Oui, Download Festival a été annulé et ne se poursuivra pas à la date précédemment confirmée du vendredi 12 juin 2020.

Sur le site Web, ils ont émis la déclaration suivante: «Le Download Festival n’aura plus lieu cette année. Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival 2020 se poursuive. Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous sommes au-delà de la déception, nous vous présentons nos sincères excuses à tous – nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne. “

Lisez la déclaration sur leur Twitter ci-dessous:

Télécharger Festival 2020: Déclaration continue

Concernant l’avenir, la déclaration continue: «Soyez assuré que nous reviendrons l’année prochaine. Plus que jamais, nous avons besoin de l’esprit de téléchargement pour prospérer et offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Nous ferons de notre mieux pour mettre en place une gamme incroyable pour vous en 2021 et nous avons hâte de vous voir tous alors. Merci, comme toujours, pour votre soutien continu. »

Ils ajoutent également: «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie maintenant et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. Cherchez un e-mail de votre agent de billetterie très bientôt et veuillez ne le contacter que si vous n’avez pas été contacté après 5 jours car ils sont très occupés en ce moment. “

