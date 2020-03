Le téléchargement du Festival 2020 est-il annulé? Une déclaration répond à une préoccupation croissante – HITC

Certains événements ont déjà été annulés, mais le Download Festival 2020 est-il annulé?

Dans ces circonstances, de nombreux événements sont confrontés à l’incertitude.

Le public a été invité à éviter tout contact non essentiel et à s’isoler autant que possible. Pour faciliter cela, nous constatons une augmentation des fermetures.

Cela va des restaurants aux cinémas, avec des goûts comme Odéon et Showcase fermant temporairement leurs portes conformément aux directives du gouvernement, ainsi que McDonald’s et plus restreignant l’accès aux zones de restauration.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a exprimé de nouvelles directives, affirmant que nous ne pouvons quitter la maison que pour faire de l’exercice une fois par jour, travailler si ce n’est pas possible de la maison et du shopping (aussi rarement que possible).

Maintenant, même les écoles ont fermé et beaucoup ne peuvent s’empêcher de s’inquiéter du sort de la saison des festivals – c’est la Grande-Bretagne, après tout!

Nous aimons tous un bon festival, et l’un des plus importants est depuis longtemps Télécharger. Alors, est-ce toujours d’actualité pour 2020?

Le téléchargement du Festival 2020 est-il annulé?

Non, Download Festival est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, il est toujours prévu d’aller de l’avant à la date confirmée du vendredi 12 juin 2020.

Bien que Glastonbury ait récemment annoncé que son événement sera reporté à 2021, une série de festivals se déroulent toujours comme prévu.

La page Twitter officielle a été active, avec une publication récente le samedi 14 mars faisant la promotion de marchandises.

Sur le site Web, ils ont publié une déclaration concernant la pandémie: «Pour le moment, Download Festival se déroule comme prévu. Soyez assuré que la sécurité et la santé de tout le personnel et des visiteurs est notre principale priorité et nous mettons en œuvre les recommandations et les instructions de manière appropriée. Nous suivons de près les directives officielles de l’Organisation mondiale de la santé, de Public Health England, du gouvernement britannique et des autorités locales de santé publique et nous travaillons avec les promoteurs et organisateurs d’événements à mesure que l’information évolue. »

Suite: «Si vous y assistez, veuillez suivre les informations les plus récentes sur le coronavirus disponibles auprès de l’Organisation mondiale de la santé, gouvernement britannique, NHS.»

Télécharger Festival 2020: Des actes incontournables à voir

Étant donné que tout est prêt à aller de l’avant, cela vaut vraiment la peine de considérer les actes que vous allez voir tout au long du week-end.

Les têtes d’affiche pour 2020 sont Kiss, Iron Maiden et System of a Down, mais bien sûr, il y a bien plus au festival que ses meilleurs groupes de facturation.

C’est une programmation incroyable cette année, nous avons donc pensé mettre en évidence ces actes à ne pas manquer, séparés par des jours individuels (bien sûr, des affrontements sont attendus):

Vendredi: Baiser, Deftones, The Offspring, Lacuna Coil, Sleep Token, Electric Wizard

samedi: Iron Maiden, Gojira, Mastodon, Funérailles pour un ami, Loathe, Sepultura, Foetus mourant, Lotus Eater

dimanche: System of a Down, Korn, Thy Art is Murder, Bowling For Soup, The Skints, Modern Error

