Le titre de 1975 révèle le prochain single, si vous êtes trop timide (faites le moi savoir)

Le 1975 ont dévoilé aujourd’hui le titre de leur prochain single du prochain album, Notes sur un formulaire conditionnel. Plus tôt dans la journée (27 février), le chanteur Matty Healy a confirmé la nouvelle sur Twitter, révélant que “Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir)” sera le prochain single.

«If You’re Too Shy (Let Me Know)», que NME a récemment décrit comme «un bop uptempo à cor» a fait ses débuts en direct à Nottingham le 15 février lors de la soirée d’ouverture de la tournée britannique de 1975.

Ailleurs dans les nouvelles de 1975, Phoebe Bridgers a confirmé son prochain long métrage sur le nouvel album du groupe dans une interview dans laquelle elle a également parlé de son amitié avec Healy.

Bridgers a parlé de son implication avec Zane Lowe de Beats 1 pour le long métrage New Music Daily sur Apple Music peu après la sortie de son nouveau morceau «Garden Song».

Interrogée sur la façon dont elle a été invitée à collaborer avec The 1975 on Notes On A Conditionnel Form, Bridgers a révélé qu’elle et Healy ont commencé leur amitié en s’envoyant des messages directs.

«Nous avons commencé le DM-ing… Matty m’a dit qu’il était fan, puis il est passé très rapidement de parler un tout petit peu puis de ne plus parler aux mèmes d’avant en arrière pendant des mois», a expliqué Bridgers. «Il a très bon goût dans les mèmes ringards très obscurs. Et puis j’ai rencontré tous [The 1975] et ils sont les plus doux et je ne peux pas attendre. “

Écrivant sur le spectacle de 1975 à l’O2 à Londres le week-end dernier, NME a déclaré: «Avec des hymnes qui transforment la terreur millénaire en joie communautaire cathartique, une chorégraphie pour défier celle de David Byrne, des visuels époustouflants de mèmes et de sloganes, c’est certainement le plus excitant être dans le même voisinage que The 1975.

«De nouvelles chansons des prochaines notes sur une forme conditionnelle suggèrent que le meilleur est encore à venir. Nous avons vraiment de la chance d’avoir ce groupe. “

Notes sur un formulaire conditionnel devrait sortir le 24 avril et peut être précommandé ici.