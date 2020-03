Le tutoriel pour se laver les mains avec “Killing In The Name”

Nous parlons tous du coronavirus, qui a paniqué le monde entier. Mais au-delà, nous avons vu comment de nombreux événements ont été annulés pour éviter une contagion massive – comme dans Resident Evil, jiar jiar. Il a d’abord fait du sport et a à peine atteint le monde de la musique, certains groupes annulant leurs concerts, mais sans aucun doute Celui qui est actuellement sur toutes les lèvres est Coachella, car c’est l’un des festivals les plus importants au monde et surtout parce qu’il marquerait le retour officiel de Rage Against The Machine.

Comme nous le savons, le groupe de Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk sont très attachés aux causes sociales. A cette occasion, au lieu d’être agité par la possible annulation du festival où nous verrions les quatre membres originaux sur scène jouer ces rouleaux perforés que nous aimons tant, les fans ont décidé de faire quelque chose pour que tout le monde puisse agir maintenant que le coronavirus est dans une grande partie du mondeEh bien, ils ont mis un bon réseau social tutoriel avec lequel chacun sait bien se laver les mains pour lutter contre cette épidémie.

Oui, ce n’est pas du tout une blague. Il s’avère que dans un compte où ils partagent les nouvelles les plus pertinentes du groupe, Une image curieuse apparut. Ils expliquent étape par étape comment laver correctement votre homme à tout faire, mais ce qui est drôle, c’est que les instructions les ont mélangés avec la lettre du puissant «Killing In The Name»“, Cette chanson qui nous rend fous depuis le début. Comme ils l’ont dit aux autres, ils devraient se laver au nom du saint de l’hygiène.

Ici, nous vous laissons les étapes que les fans de Rage Against The Machine ont mises en place pour que tout le monde sache très bien se laver les mains et ainsi éviter le coronavirus:

Laver au nom de…

À cette occasion, il vaut mieux faire ce qu’on vous dit pic.twitter.com/unDdBh1HDh

– RAGE CONTRE LA MACHINE (@RATM) 9 mars 2020

Certains fans encouragent de télécharger leurs vidéos en suivant le didacticiel étape par étape, afin qu’ils atteignent leur objectif. Pendant, Nous attendons de savoir ce qui se passera avec les dates de la réunion Rage Against The Machine aux États-Unis, car non seulement Coachella pourrait être en danger, mais toute la tournée qu’ils avaient prévue. J’espère qu’ils sont encouragés à venir au Mexique, ici si nous nous lavons les mains au rythme de “Killing In The Name”, jiar jiar.