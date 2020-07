Le US Copyright Office ne démantèle pas le DMCA de si tôt

Le U.S. Copyright Office a indiqué qu’il renoncerait au démontage et au remplacement de la controversée Digital Millennium Copyright Act (DMCA) pour le moment.

Les responsables du Bureau du droit d’auteur ont clairement exprimé leur position sur la Digital Millennium Copyright Act dans une récente lettre au Congrès, répondant à une demande bipartite de législateurs cherchant des informations sur un remplacement à grande échelle de la loi. La demande du Congrès concernait spécifiquement le remplacement des avis de «retrait» du DMCA par des avis de «suspension».

La lettre du Copyright Office a souligné les questions de grande envergure associées à l’abrogation des protections du «DMCA», qui épargnent la responsabilité des sites Web de partage de contenu à condition qu’elles suppriment rapidement les éditions non autorisées de supports.

Notant qu’un système de non-respect des droits d’auteur n’a pas encore été mis en œuvre par aucun pays (bien que la directive de l’UE sur le droit d’auteur transférera la responsabilité de la violation du droit d’auteur aux entreprises à partir de juillet prochain), le Bureau du droit d’auteur a introduit plusieurs points pour expliquer le potentiel difficulté à administrer les exigences aux États-Unis

Les pièges qui empêchent les versions légèrement modifiées du contenu protégé d’atteindre les plates-formes numériques, le discernement entre le «discours légitime» et le contenu protégé, et d’autres questions figuraient parmi les sujets abordés dans la correspondance du Copyright Office.

Enfin, l’agence fédérale a indiqué qu’elle surveillerait le système de «suspension» de la directive de l’Union européenne. Il a également encouragé les législateurs à faire de même avant de rédiger une loi pour remplacer le DMCA, qui a été promulgué 22 ans en arrière.

En vertu de la directive sur le droit d’auteur, chacun des 27 pays membres de l’Union européenne est responsable de la conception (et de l’application) des plans visant à tenir les plates-formes numériques responsables de la publication d’éditions non autorisées de contenu protégé par le droit d’auteur. Dans cet esprit, les législateurs allemands discutent actuellement de la possibilité d’utiliser des «boucliers» automatisés pour empêcher les utilisateurs de télécharger et de partager des médias protégés.

Cependant, les nuances de ce «bouclier» possible jouent un rôle majeur dans les conversations, notamment en termes d’identification erronée de contenu non protégé, de contenu parodique erroné et d’autres obstacles de ce type.

De même, certains ont souligné le potentiel de la directive sur le droit d’auteur à provoquer un pic de piratage sur les sites Web et les plateformes en dehors de la sphère de partage de contenu. Nous avons signalé la prévalence accrue de la piraterie au début de la pandémie de COVID-19. De plus, plus de 40% des résidents du Danemark ont ​​admis avoir téléchargé / diffusé illégalement du contenu au cours de l’année écoulée (malgré une baisse du piratage musical en particulier).

Certes, alors que les taux de piratage aux États-Unis sont parmi les plus élevés au monde sur la base du nombre total de visites et de téléchargements de sites Web, plusieurs pays européens affichent des taux de piratage notamment plus élevés en pourcentage de la population totale.

En proportion de l’ensemble des consommateurs, l’Espagne a un taux de piratage de 64%, la Pologne arrive à 52% et la France arrive en troisième position avec 40%, selon une étude. La Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne (qui ne mettra pas en œuvre la directive européenne sur le droit d’auteur) et l’Allemagne suivent de près la France.