Le verdict du cheval noir renversé, Katy Perry se tourne vers le procès Instagram

Après avoir remporté la semaine dernière un procès pour violation du droit d’auteur extrêmement coûteux et de longue durée, la semaine dernière, Katy Perry et son équipe juridique tournent leur attention vers l’allégation formelle d’une agence photo hollywoodienne d’utilisation non autorisée d’images.

Perry a posté la photo en question – une photo de la fête d’Halloween la montrant habillée en Hillary Clinton, main dans la main avec une autre personne vêtue d’un costume de Bill Clinton – sur son compte Instagram personnel en octobre 2016. Backgrid, qui se décrit comme « Agence de photographie de célébrités de premier plan à Los Angeles », a contacté Perry à propos de l’utilisation de la photo en 2017. Bien que l’image montre Perry, en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, elle n’appartient pas à Perry. L’affaire a été portée devant les tribunaux en octobre de l’année dernière.

Maintenant, le juge de district américain Andre Birotte Jr. a rejeté la requête de Perry pour rejeter le procès, écrivant dans son dossier que “la requête porte sur des questions de fait qui ne sont tout simplement pas appropriées” pour le licenciement. Cependant, le juge Birotte Jr. a également contraint Katy Perry et Backgrid, «dans les termes les plus forts possibles», à régler le procès au lieu de «encourir des frais juridiques supplémentaires et obliger la Cour à consacrer ses ressources limitées à cette affaire limitée».

Pour sa défense, Perry a soutenu, entre autres, que l’image constituait un usage loyal car elle mettait en valeur la création artistique de son équipe. La photo est toujours visible sur son compte Instagram.

Perry n’est pas le seul artiste à avoir fait l’objet d’une action en justice après avoir téléchargé l’image d’un photographe sur les réseaux sociaux. Justin Bieber, Ariana Grande, Jessica Simpson et pas mal d’autres se sont retrouvés dans le même bateau, à un moment ou à un autre. Et plus tôt cette année, un photographe a porté plainte contre la Recording Academy pour l’utilisation non autorisée d’une photographie de Snoop Dogg.

