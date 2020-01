Le véritable cri doux-amer de Mac Miller

Mac Miller Il a quitté ce monde à vingt-six ans, en septembre 2018. C’est juste en se préparant à montrer la nouvelle version de Swimming, lors d’une longue tournée avec Thundercat et J.I.D, qu’une overdose a frustré la carrière du rappeur de Pittsburgh.

Après une célébration de sa vie à laquelle ils ont participé Action Bronson, Anderson .Paak, Rapper Chance et John Mayer, petit à petit nous avons cessé de recevoir des nouvelles de lui, et avec le temps, Mac est devenu un souvenir douloureux de ce qui aurait pu être.

Il y a une semaine, sa famille a publié une lettre, dans laquelle ils reconnaissaient l’irréel de la situation en général, et révélaient la sortie de Circles, un album complémentaire à Swimming, avec le concept de “nager en rond” déployé par Malcolm avant sa mort.

Circles est l’histoire d’un gars tourmenté qui ne se sent pas à l’aise la plupart du temps avec ce que les gens attendent de lui, mais qui cherche le moyen de sortir de la vie compliquée dans sa tête. Parfois, Mac arrive au moment zen qu’il semblait avoir découvert dans le processus de natation.

Jon Brior a donné la forme finale à ces douze morceaux, sans que nous sachions à quel point Miller était impliqué dans le développement. “Il s’agit d’un processus compliqué sans réponse correcte. Sans chemin clair», A écrit sa famille dans la déclaration, et c’est le sentiment généré en entendant des confessions sur la vie, la mort et l’avenir, pour quelqu’un qui n’est plus là.

Pendant les quarante-huit minutes qui forment le disque, Mac Miller il chante plus qu’il ne rappe (Everybody and That’s On Me), sur des morceaux simples qui bombardent d’aphorismes que vous traitez amèrement, quand il sort des phrases qui mettent en valeur sa jeunesse, s’éloignent du mal et survivent, un jour à la fois.

Cet album marque également un paradigme pour traiter l’artiste décédé: nous n’avons aucune certitude s’il s’agit de son dernier matériau. À d’autres moments, les albums posthumes ont été traités comme un dernier souffle, il y avait parfois des enregistrements perdus de chansons jamais entendues auparavant ou simplement, des versions différentes.

Dans ce cas, nous ne savons pas si Circles marque le point final du travail de Mac Miller. Nous connaissons la facilité qui existe actuellement pour enregistrer des chansons, les télécharger sur un serveur et les diffuser dans le monde entier, nous continuons donc de spéculer sur l’héritage de Mac.

Le rappeur aux multiples facettes franchit une nouvelle étape dans cet album, contrastant avec les vacances de ses premiers LPs, la consécration de son moment dans le genre, et sa capacité à atteindre d’autres terrains, en s’aventurant dans un R&B romantique. Entouré de collaborations exceptionnelles, Circles n’a que sa voix (à l’exception d’une brève collaboration de Baro dans «Hands Me Down»), dans une histoire plus intime, un voyage tout à fait dans ses sentiments.

L’ascension de Miller était basée sur des chansons qui racontaient la fête, des rythmes sympas et sympas que Blue Slide Park a répétés en direct rapidement et sans conséquences, ce qui contraste avec cette livraison, dans laquelle trouver la paix, croire en l’univers et apprécier ce que vous avez pris plus d’importance pour Mac.

En complément de la natation, il est entendu qu’elles partagent des concepts et des Mac Miller peut s’engager dans un dialogue avec lui-même, dans lequel il s’oppose toujours au monde dans lequel nous vivons, en essayant de surmonter tous les obstacles d’une vie pleine de renommée, le chagrin et la dichotomie entre le bien et le mal (idées sur Dieu et Le diable persiste beaucoup dans les cercles).

La fermeture apparente de la carrière de Miller est libératrice, mais aussi obscure, car elle montre les deux visages (que nous voyons sur la couverture) de quelqu’un qui a commencé à croire de plus en plus au bien-être, mais n’a pas pu vaincre complètement ses démons. . Ce chapitre rappelle que Mac n’avait pas peur de se montrer tel qu’il était, de contribuer au genre et de faire connaître ses combats internes dans les rimes qu’il a laissées.

Liste des pistes

1.- Cercles

2.- Compliqué

3.- Blue World

4.- Bonne nouvelle

5.- Je peux voir

6.- Tout le monde

7.- Bois

8.- Remets-moi la main (Ft. Baro)

9.- C’est sur moi

10.- Mains

11.- Surf

12.- Une fois par jour