Le vétéran country Gene Watson est invité à se joindre à Grand Ole Opry

Gene Watson, le favori de longue date de la musique country, deviendra le prochain membre du vénérable institution, le Grand Ole Opry. La nouvelle surprise a été présentée à Watson sur scène vendredi (17) à l’Opry, dans son lieu d’hiver habituel dans son ancienne résidence permanente au Ryman Auditorium, par un autre porte-étendard du pays, Vince Gill.

Gill, un membre d’Opry, a interrompu la performance de Watson pour dire: «Je vais vous faire un accord – si vous faites« Farewell Party », nous vous invitons à être le prochain membre du Grand Ole Opry.» C’était une référence à la chanson à succès et signature de vétéran en 1979, qui a atteint le numéro 5 sur les palmarès des pays américains.

Né le 11 octobre 1943 à Palestine, au Texas, Watson a commencé à travailler professionnellement à l’âge de 13 ans, et s’est produit pour la première fois au Grand Ole Opry en 1965, alors qu’il avait 21 ans. Ses enregistrements initiaux étaient cette année-là, pour le label Tonka, et il a d’abord frappé les best-sellers du pays en 1975. Sa deuxième entrée dans le tableau, «Love In The Afternoon», était un hit n ° 3 cette année-là.

Watson a amassé 48 apparitions dans les palmarès nationaux entre cette date et 1997, dont pas moins de 20 coups sûrs. Le plus grand de ceux-ci était «Fourteen Carat Mind», qui a atteint la première place au début de 1982. Parmi les autres favoris, citons «Paper Rosie» de 1977, «You Out Out Doing What I’m Here Doing Without» et son dernier top tenner, «Don’t Waste It On The Blues», au début de 1989.

Il a enregistré pour Capitol dans la seconde moitié des années 1970 (y compris l’album Should I Come Home de 1979, illustré ci-dessus), puis pour MCA dans la première moitié des années 1980. Il a enregistré 19 albums au total entre 1975 et 1991. Watson rejoindra d’autres stars qui ont récemment rejoint l’Opry telles que Luke Combs, Kelsea Ballerini, Mark Wills, Chris Janson et Dustin Lynch.