Le vidéoclip «Bring Back The Plague» de Cattle Decapitation comprend du papier toilette, de l’auto-isolation et des désinfectants pour les mains

Le clip officiel de la chanson “Ramène la peste” des maîtres de Deathgrind basés à San Diego DÉCAPITATION DES BOVINS peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du dernier album du groupe, “Atlas de la mort”, qui a été publié en novembre dernier via Disques Metal Blade.

DÉCAPITATION DES BOVINS chanteur Travis Ryan commentaires: “Avec l’annulation de notre ironiquement intitulé «Tour Europandemic» et les recommandations de distanciation sociale mises en place, nous nous sommes retrouvés avec peu de choses à faire. Nous avons donc pensé pourquoi ne pas nous adresser à l’éléphant dans la pièce sous la forme d’un clip vidéo pour «Ramenez la peste» et il suffit de le filmer sur nos téléphones portables plutôt qu’avec une véritable équipe. Dave [[McGraw]n’avait même pas accès à un kit de batterie et personne ne quitte leur maison de toute façon, nous avons donc décidé d’alléger l’ambiance avec une vidéo.

“Tout, du nom du groupe aux paroles en passant par la marchandise et les images, a toujours été fortement imprégné de métaphores et d’ironie, toujours avec la langue fermement en joue, donc cette nouvelle vidéo de David Hall à Dormeur mal à l’aise peut être juste notre coup de grâce … pour le meilleur ou pour le pire. Ne le prenez pas trop au sérieux, nous ne l’avons évidemment pas fait. Après tout, c’est le poisson d’avril, alors asseyez-vous, riez si vous le pouvez et restez à la maison. “

Ryan ajouté le Facebook: “Covid-19, papier hygiénique, auto-isolement, désinfectant pour les mains, fêtards, douche avec des tigres, TIC Tac danse, masques, ennui, jeux vidéo, gants en latex, personnes se disputant certaines de ces choses, lavage des mains … tout trouver dans le nouveau DÉCAPITATION DES BOVINS vidéo pour «Ramenez la peste»! Tourné alors qu’il s’ennuyait comme de la baise pendant la pandémie de Covid-19, mars 2020 et filmé par nous-mêmes sur nos téléphones mobiles. Édité par David Hall. “

Produit à nouveau par Dave Otero, “Atlas de la mort” dispose également d’un certain nombre d’invités: Laure Le Prunenec (IGORRR, RICINN), Riccardo Conforti (LE Vide du silence), Dis Pater (ODYSSÉE DE MINUIT), Jon Fishman (PHISH) – plus, des instrumentistes cuivres de Ottone Pesante.



