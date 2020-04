Le violoncelliste Redi Hasa annonce “The Stolen Cello”

Le violoncelliste Redi Hasa, qui a joué avec Ludovico Einaudi, a annoncé que son premier album solo, The Stolen Cello, sortira le 4 septembre 2020. L’enregistrement est l’histoire inspirante de la survie de Redi Hasa pendant le conflit albanais au début des années 1990 et sa nouvelle la vie en Italie avec son bien le plus précieux: un violoncelle volé. Redi Hasa a sorti le premier single, “Seasons Going By”, de son nouvel album aujourd’hui.

Redi Hasa a appris à jouer du violoncelle par sa mère et avait appris tout le répertoire du violoncelle à l’âge de 13 ans, jouant sur un instrument appartenant à la State Music Academy. En 1989, alors que le mur de Berlin tombait, l’Albanie s’est précipitée vers la guerre civile, submergée par la pauvreté et les troubles financiers.

«J’ai peur de quitter la maison. Nous avons tous peur », a déclaré Redi en se souvenant des troubles politiques. Il a fui l’Albanie, pour échapper à l’escalade de la violence, et a rejoint son frère en Italie. C’est là qu’il entame le deuxième acte de sa vie après avoir emporté avec lui le seul élément qui pourrait lui être utile: le violoncelle de l’Académie, non plus prêté, mais volé.

Redi Hasa a travaillé pendant de nombreuses années avec Ludovico Einaudi dans le cadre de son groupe de tournée à succès, et a joué sur les enregistrements d’Einaudi Seven Days Walking, In A Time Lapse et Elements. L’album n ° 1 au Royaume-Uni Classical Chart Seven Days Walking: Day One est devenu l’album le plus rapide jamais enregistré par un compositeur classique au cours de sa première semaine de sortie, et Redi a fait une tournée avec Einaudi en 2019 et début 2020.

Redi Hasa met en valeur la nature «chantante» du violoncelle tout au long de son nouvel album, The Stolen Cello, exploitant la voix humaine de l’instrument avec son histoire profondément personnelle d’espoir et de survie. Il a expliqué: «Il est temps de parler de moi. Mes souvenirs, ma terre, mon enfance. Ma mémoire est comme un rêve. Je veux revenir à ce rêve. “

Le nouvel album de Redi Hasa, The Stolen Cello, sortira le 4 septembre 2020 et peut être précommandé ici.