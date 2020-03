Le violoniste Christian Li devient le plus jeune signataire de Decca Classics

Decca Classics a annoncé sa plus jeune signature – le violoniste virtuose australo-chinois de 12 ans Christian Li. Regardez Christian interpréter son premier single – la pièce maîtresse terriblement difficile de Bazzini «La Ronde Des Lutins».

Christian Li est né à Melbourne en 2007 et a d’abord ramassé un violon à l’âge de cinq ans. Il a attiré l’attention de la communauté internationale en 2018 lorsqu’il est devenu le plus jeune lauréat du Concours Menuhin, remportant conjointement le 1er Prix Junior à Genève, à seulement dix ans. Christian a interprété un mouvement des Quatre saisons de Vivaldi avec un orchestre professionnel et la vidéo de sa performance a reçu des millions de vues sur YouTube.

Christian Li a enregistré la difficile diabolique «La Ronde des Lutins» du compositeur et violoniste italien Antonio Bazzini, débordant de complexités techniques, pour son premier single Decca Classics. Des violonistes de renommée mondiale, dont Itzhak Perlman, le héros chrétien Maxim Vengerov et Yehudi Menuhin, célébrés pour leurs compétences et leurs capacités solo, ont également enregistré cette œuvre.

“Je suis tellement heureux d’avoir signé avec Decca Classics”

«Je suis tellement excité d’avoir signé avec Decca Classics juste après mon 12e anniversaire et de sortir mon tout premier enregistrement! J’adore jouer du violon et j’espère vraiment que vous apprécierez l’écoute », a déclaré Christian entre ses cours à l’école.

Helen Lewis, productrice exécutive chez Decca Classics, a ajouté: «C’est merveilleux d’accueillir Christian dans la famille Decca Classics, alors qu’il suit les traces des nombreux grands violonistes internationaux que nous avons défendus tout au long des quatre-vingt-dix ans d’histoire de notre label. La musicalité de Christian et la maîtrise technique de son instrument à un si jeune âge sont vraiment stupéfiantes, et nous tous à Decca sommes impatients de le soutenir dans le voyage passionnant à venir. »

À l’âge de neuf ans, Christian Li a remporté le premier prix dans la catégorie violon du Concours International de Musique Jeune Artiste Sempre en Italie. Il a joué au Carnegie Hall à New York dans le concert du 10e anniversaire de l’American Protégé Showcase. En 2014, il a remporté le premier prix du concours de violon «Golden Beijing» en Chine et en 2013, à seulement cinq ans, Christian a joué dans une publicité télévisée en Chine qui le présente jouant du violon.

En 2019, Christian a fait ses débuts avec succès au Sydney Symphony Orchestra, à l’Opéra de Sydney, au Melbourne Symphony Orchestra et au Australian Brandenburg Orchestra. Il a également donné des débuts au Royaume-Uni aux festivals internationaux de Cheltenham, Harrogate et Gower et s’est produit à Tel Aviv et en Norvège. Les futures performances comprennent des récitals et des performances avec des orchestres en Australie, en Europe, en Israël et aux États-Unis, et une invitation au Festival australien de musique de chambre 2020 où il se produira avec le violoncelliste britannique Sheku Kanneh-Mason. Christian Li trouve que tous les nerfs disparaissent une fois qu’il est monté sur scène et rêve d’être soliste avec les plus grands orchestres du monde.

Christian étudie à l’Australian National Academy of Music de Melbourne et joue sur un rare violon de taille 3/4 fabriqué par Dom Nicolo Amati en 1733. Il sortira d’autres morceaux tout au long de 2020 qui seront annoncés bientôt.

Le single “La Ronde Des Lutins” de Christian Li est maintenant disponible et peut être acheté ici.