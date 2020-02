Le voyage de dix ans de Simple Minds vers le n ° 1

Un parcours de trois mois à peine dix ans s’est terminé au n ° 1 le 25 février 1989 pour Esprits simples. Leur EP Ballad of the Streets, dirigé par le titre de signature doucement puissant «Belfast Child», est devenu le seul palmarès britannique du groupe écossais au compte à rebours des singles.

Ce voyage avait commencé en mai 1979, lorsque le groupe est apparu pour la première fois sur l’indice des ventes au Royaume-Uni avec «Life In A Day». En ces jours où les groupes pouvaient construire leur suite lentement et sûrement sur une période d’années, c’était le premier de quatre singles sur une période de deux ans et demi qui ont tous atteint un sommet en dehors du top 40.

Ils n’ont franchi ce seuil qu’en mai 1982, lorsque ‘Promised You A Miracle’ a considérablement augmenté son niveau avec un pic n ° 13. Début octobre de la même année, son succès avait contribué à Album n ° 3 dans New Gold Dream (81,82,83,84). Mais en ce qui concerne les célibataires, Simple Minds a continué à faire les choses lentement.

Ils ont dû attendre encore trois ans pour leur premier single parmi les dix premiers, lorsque ‘Don’t You (Forget About Me)’ a atteint le 7e rang, tout comme sa suite ‘Alive and Kicking’ quelques mois plus tard. Puis, après le hit n ° 9 “All The Things She Said” en 1986, la dernière année de la décennie a finalement donné au groupe déjà ancien son premier n ° 1.

“Belfast Child” était basé sur la mélodie du traditionnel “She Moved Through The Fair”, affichant un style plus folklorique que les adeptes de Simple Minds étaient habitués à entendre. Jim Kerr a été ému d’écrire les nouvelles paroles de la chanson par une tragédie politique moderne bien trop réelle, entendant la mélodie pour la première fois juste après le bombardement d’Enniskillen dans les troubles d’Irlande du Nord en 1987.

“Comme tout le monde quand vous voyez les images, j’étais simplement malade”, a déclaré Kerr au magazine Q. «Que pouvez-vous dire d’autre? Dans la deuxième partie de “Belfast Child”, j’essaie de faire le lien avec des personnes en Irlande du Nord qui ont également perdu. J’essaie de parler de la folie, de la tristesse et du vide. Je ne dis pas que j’ai des perles de sagesse, mais j’ai quelques questions à poser.

“Quand on me demande à la télévision américaine qui sont mes héros, plutôt que de dire Lou Reed ou Bob Dylan ou quelqu’un qui va sans dire, je dis qu’il y a ces gens qui s’appellent Amnesty International et ce qu’ils font, je pense, est plutôt héroïque. Cela ne prend que 30 secondes environ. »

L’élégante puissance de la chanson a été renforcée par une autre chanson percutante sur la face b, avec la première sortie commerciale de ‘Mandela Day’, interprétée par le groupe lors du 70e anniversaire du grand homme d’État sud-africain en 1988. L’EP ont également vanté leur version de «Biko» de Peter Gabriel.

La sortie a été un succès imparable, faisant ses débuts au n ° 2, puis renversant le remake de Marc Almond de “Something’s Gotten Hold Of My Heart”, mettant en vedette son hitmaker original Gene Pitney. Ballad of the Streets a passé deux semaines au n ° 1, et en trois mois, Simple Minds a eu son quatrième album en tête du classement consécutif avec Street Fighting Years, pour terminer les années 1980 avec style.

