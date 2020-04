Le Week-end de quartier 2020 est-il annulé? Les organisateurs publient une mise à jour importante – HITC

Les événements sont confrontés à l’incertitude pour le moment, mais le Week-end de quartier 2020 est-il annulé?

Comme l’a chanté le chanteur de The Drums Jonny Pierce, “ce n’est pas ce que je pensais que ce serait, c’est l’été le plus triste de tous les temps.”

C’est à peu près ce que nous ressentons tous alors que nous continuons d’assister à de plus en plus de festivals et d’événements d’été annonçant des annulations.

Le hashtag #StayHomeSaveLives est toujours répandu sur les médias sociaux, tout le monde faisant sa part pour empêcher la propagation de COVID-19. Boris Johnson a précédemment informé le public britannique de respecter les directives du gouvernement, ne quittant la maison pour des travaux essentiels que si cela ne pouvait pas être fait à la maison et pour acheter des produits essentiels aussi rarement que possible. Concernant l’exercice, il est conseillé de sortir une seule fois par jour si nécessaire, seul ou avec des membres de votre foyer.

De nombreuses entreprises ayant temporairement fermé leurs portes, il n’y a pas grand-chose à faire, mais détendez-vous avec quelques divertissements. Cependant, les festivaliers désireux se taquineront en écoutant les artistes qu’ils ont l’intention de voir plus tard dans l’année.

Glastonbury, Download et bien d’autres ont déjà annulé leurs plans, mais Neighbourhood Weekender a-t-il emboîté le pas?

Le Week-end de quartier 2020 est-il annulé?

Non, le Week-end de quartier 2020 n’est pas annulé. Cependant, il a été reporté à une date ultérieure.

L’événement aura désormais lieu le samedi 5 septembre et le dimanche 6 septembre 2020. Ils ont expliqué la décision dans une déclaration sur leur site Web, qui se lit comme suit: «Chère famille Weekender Weekender… Tout d’abord, nous aimerions envoyer un grand merci à tous ceux qui ont acheté un billet pour l’événement jusqu’à présent. Nous sommes dépassés par la réaction. C’est notre troisième année et on a déjà l’impression que nous avons une communauté incroyable autour de l’événement. À la lumière des nouvelles entourant la propagation du virus COVID-19 et suite aux directives du gouvernement, nous avons décidé de reporter le festival jusqu’au samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020. »

«Nous avons travaillé sans relâche avec les équipes d’artistes pour reproduire le plus fidèlement possible la composition existante. Nous apprécions votre patience en attendant des informations, déplacer un événement de cette envergure prend du temps et beaucoup de travail. Nous sommes vraiment satisfaits du résultat et espérons que vous aussi. »

Les billets de jour et de week-end précédemment achetés seront toujours valables pour les nouvelles dates.

En signant, ils ajoutent: «Nous ne serions pas en mesure de faire ce festival sans vous et je vous demanderais de nous soutenir en cette période particulièrement difficile. Rendez-vous en septembre… Attention, l’équipe du quartier x. »

Neighbourhood Weekender 2020: actes essentiels à voir

Étant donné que le Week-end de quartier est reporté et qu’il est toujours prévu d’aller de l’avant, il vaut la peine de demander si vous savez qui vous voulez voir.

La meilleure façon de tirer le meilleur parti d’un festival est d’être organisé, ce qui signifie connaître la programmation.

Pour vous aider, nous avons pesé nos recommandations, réparties par jour:

samedi: Ian Brown, Fontaines D.C., Pale Waves, The Coral, The Big Moon, The Orielles, Cassia

dimanche: Catfish and the Bottlemen, The Wombats, Paul Heaton & Jacqui, Miles Kane, Phoebe Green, The Pigeon Detectives

Bien sûr, il y a plein d’autres trucs formidables à découvrir aussi – les festivals, c’est la découverte!

