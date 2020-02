Le Whitney Houston Creepy Hologram Tour met officiellement les voiles

Le Whitney Houston Hologram Tour, précédemment annoncé, a officiellement pris le départ, la première représentation devant avoir lieu à Sheffield, en Angleterre, le 25 février.

Après cela, le spectacle d’hologrammes, qui mettra également en vedette un groupe live, des chanteurs et des danseurs, devrait se dérouler à travers le Royaume-Uni et l’Irlande. Treize autres dates de tournées européennes ont été réservées début avril, et les informations relatives à une tournée nord-américaine devraient être disponibles très prochainement. Les billets au Royaume-Uni sont disponibles pour aussi peu que 32 $ (25 £).

Officiellement surnommée «Une soirée avec Whitney Houston: la Whitney Houston Hologram Tour», la série de concerts a reçu le feu vert de Pat Houston, belle-sœur de Whitney et exécuteur testamentaire de sa succession. BASE Hologram a créé la ressemblance de Houston avec l’aide d’anciennes images et d’un double de corps, bien que ce processus que le PDG Marty Tudor ait qualifié de «fastidieux».

BASE Hologram a organisé des concerts d’hologrammes pour d’autres artistes tardifs, notamment Buddy Holly, Roy Orbison et Maria Callas. Les opinions des fans sur ces spectacles semblent assez polarisées, certains les jugeant tout simplement effrayants, et d’autres les appréciant d’avoir permis aux nouvelles générations de profiter des performances en direct d’artistes de tous les temps – ou de la chose la plus proche des performances en direct.

Fatima Robinson, une professionnelle de longue date de l’industrie, a organisé et chorégraphié le spectacle pour la tournée hologramme de Houston. Dans le passé, Robinson a chorégraphié et fourni ses talents créatifs à Michael Jackson, Aaliyah, Fergie, Gwen Stefani et The Black Eyed Peas (y compris le Super Bowl XLV Halftime Show de ce dernier; bien que la performance ait été examinée par des critiques, ses effets visuels et sa danse étaient généralement loués).

Whitney Houston est décédée en 2012, juste un jour avant les 54e Grammy Awards annuels.

L’une des artistes les plus vendues et les plus aimées de l’histoire de la musique, la mort de Houston a choqué les fans et les autres interprètes, et elle a été honorée lors de la cérémonie des Grammys.

Au moment de la rédaction de cette pièce, BASE Hologram n’avait pas sorti un échantillon de l’hologramme de Houston ou un aperçu du concert lui-même, malgré le nombre apparemment important de demandes de le faire.