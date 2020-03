Le Wilderness Festival 2020 est-il annulé? Tout ce que nous savons jusqu’à présent – HITC

Une annonce a été faite, mais le Wilderness Festival 2020 est-il annulé?

Dans les circonstances actuelles, nous assistons tous à une augmentation des fermetures temporaires, des annulations et des reports.

Dans une déclaration antérieure de Boris Johnson, nous étions tous invités à supprimer tous les contacts et voyages non essentiels pour empêcher davantage la propagation du virus.

Cependant, beaucoup ont ignoré l’adresse impérative du Premier ministre et des directives désormais plus strictes sont appliquées. Le public a été informé qu’il ne devait quitter le domicile que pour le travail (uniquement en cas d’absolue nécessité), pour faire de l’exercice une fois par jour seul ou avec un membre de son ménage et pour les courses essentielles, bien que cela doive être fait aussi rarement que possible.

Ces mesures sont prises pour éviter que le virus ne se propage dans les ménages, de sorte que les rassemblements sociaux sont dispersés à vue.

Dans cet esprit, les festivaliers passionnés seront pleinement conscients que la saison se déroule juste au coin de la rue. Il y a des doutes quant à savoir si beaucoup d’entre eux iront de l’avant ou non, mais que se passe-t-il avec le Wilderness Festival?

Le Wilderness Festival 2020 est-il annulé?

Non, le Wilderness Festival est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, il est toujours prévu d’aller de l’avant à la date confirmée du jeudi 30 juillet 2020.

Bien que des gens comme Glastonbury aient annoncé qu’ils reportent l’année prochaine, un certain nombre de festivals de musique prévoient toujours d’aller de l’avant, mais bien sûr, ils tiennent constamment compte des circonstances.

Dans une récente mise à jour, le Wilderness Festival a tweeté [see below]: «Wilderness 2020 se déroule comme prévu, et nous sommes impatients d’accueillir tout le monde à Cornbury Park en août dans 133 jours. La sécurité et le bien-être de nos artistes, partenaires, festivaliers et collaborateurs seront, comme toujours, notre priorité absolue. »

Suite: «S’il vous plaît, soyez assuré que nous prendrons toutes les mesures nécessaires au cours des prochaines semaines pour surveiller les facteurs actuels en jeu et nous assurer que nous prenons la décision la plus responsable pour la saison dix. Nous continuerons, bien sûr, à communiquer avec vous tout au long de cette période. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Wilderness Festival 2020: des actes essentiels à voir

Compte tenu de la déclaration ci-dessus, il vaut toujours la peine de planifier qui vous verrez tout au long du week-end.

Il est toujours bon d’avoir une idée de qui vous voulez regarder. Bien sûr, nous vous recommandons toujours de vérifier certains artistes que vous ne connaissez pas, mais il y a une poignée d’actes musicaux que nous vous recommandons vivement de ne pas manquer.

Il faudrait que ce soit Loyle Carner, Foals, Joy Crookes et Elder Island. Il se passe vraiment tellement de choses à travers un paysage d’arts différents.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de suivre le festival sur Twitter.

