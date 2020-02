Le X Factor ne sera pas diffusé en 2020 – le spectacle est-il enfin terminé?

Le X Factor ne revient pas pour 2020 – et le spectacle de talents est peut-être parti pour de bon.

Des sources affirment que Simon Cowell et ITV ont accepté de donner une pause au salon des talents en 2020. Cowell a récemment signé un accord de cinq ans avec ITV pour Britain’s Got Talent et The X Factor. La dernière saison de The X Factor devrait arriver en 2020, mais ce ne sera probablement pas le cas.

“[Cowell] et les producteurs veulent prendre un souffle pour réfléchir à la série et comment la revigorer pour l’avenir. Ils ne croient pas pouvoir faire cela s’ils entrent directement dans un autre cycle de l’émission cette année », a partagé une source avec Deadline.

Le format en constante évolution de The X Factor peut être à blâmer pour son entêtement. Le format a été changé en 2019 avec des apparitions de célébrités et un accent sur les groupes. Cependant, ces émissions dérivées n’ont pas réussi à ressusciter les cotes d’écoulement de l’émission. Le X Factor 2020 est produit par la société de production de Cowell, Syco Entertainment.

L’émission existe sous une forme ou une autre à la télévision britannique depuis plus de seize ans. La variante américaine a été annulée en 2014 après une baisse continue des notes.

Le X Factor a réussi à attirer un public de 18 millions de personnes à son apogée; il a également lancé les carrières de One Direction et Rebecca Ferguson. La société de production se concentre cette année sur Britain’s Got Talent 2020.

Une chose importante à retenir à propos de ces émissions de talents – elles sont nées à une époque antérieure à YouTube. Avec YouTube et TikTok mettant en vedette des talents chaque jour et à tout moment, les émissions comme celle-ci sont moins attrayantes pour les jeunes générations. La réinvention de Fox du genre avec The Masked Singer apporte quelque chose de nouveau à la table – mais même sa popularité diminue.

Avec autant de talents disponibles sur Internet, pas étonnant que ce format de spectacle de talents se meurt. Trouver une heure pour regarder les gagnants présélectionnés dans un ancien format ne plaît tout simplement pas à la plupart des gens.

