Leaders de la meute: une histoire de groupes de filles

Il faudrait un adolescent masculin spécial qui admettrait aimer un groupe de garçons. Dans le monde macho des jeunes garçons, apparaître, sinon dur, au moins identifiable masculin, est tout. Admettre que vous avez aimé Prend ça au début des années 90, vous marqueriez un jeune adolescent inhabituel mûr pour l’intimidation. Mais si c’était, disons, l’un des meilleurs groupes de filles du monde, comme le trio R&B Eternal, c’était cool: ils projetaient une image sexy.

Ce genre d’image attire non seulement les fans masculins, mais les filles le voient comme stimulant, peut-être inspirant. Et c’est une différence fondamentale: les sœurs parlent à tout le monde, mais la plupart des frères ne parlent qu’à leurs frères. Et tandis que la plupart des groupes de rock dits «classiques» sont des hommes, les groupes de filles remontent à la naissance de la pop, et leur long et honorable dévouement à ravir les oreilles mérite bien plus de reconnaissance qu’il n’en a. Reconnaissons donc l’éclat du groupe féminin – l’épine dorsale de la pop depuis avant que la pop ait un nom.

Les années 40

Pouvons-nous revenir en arrière? Chemin de retour? Cela peut sembler un long voyage des Andrews Sisters à Christina Aguilera, mais Xtina connaît parfaitement la puissance des trois filles du Minnesota qui ont mélangé swing et R&B pour devenir l’un des plus grands numéros des années 40. Regardez sa vidéo pour «Candyman»: celle-ci puise dans l’histoire des groupes de filles pour présenter The Andrews Sisters pour l’ère moderne.

Dès le début, les trois sœurs Andrews prenaient la responsabilité de leur vie et de celle de leur famille, prenant la route à l’adolescence après la faillite du restaurant de leur père. Pendant les années 30, ils ont gravi les échelons du circuit swing et signé avec Decca, en frappant gros avec «Bei Mir Bist Du Schön» en 1937. Bien que ce soit une ballade romantique traduite du yiddish, les filles avaient déjà montré leur hip-hop R&B avec leur hit précédent, «Jammin», avec à peine 40 ans Bob Marley. “ Shortenin ‘Bread’ ‘et “ Beer Barrel Polka’ ‘les ont gardés dans l’œil du public, et entre 1940 et 1941, le trio a marqué avec une série de succès – dont certains semblent un peu étranges à un état d’esprit moderne, notamment “ Beat Me Daddy, Eight To The Bar ‘et’ Scrub Me, Mama, With A Boogie Beat ‘.

Mais il y avait aussi «Boogie Woogie Bugle Boy» au milieu de leur litanie de tubes en temps de guerre, et «Rum And Coca-Cola» reste célèbre. Les sœurs ont également fait des films et les médias de l’époque étaient fascinés par leur vie amoureuse, leurs querelles occasionnelles et leurs regards. Si cela ressemble à un groupe moderne, c’était: les enregistrements d’Andrews Sisters ont figuré sur des jeux vidéo tels que Fallout 4, LA Noire et Mafia II. Ils étaient l’avenir de loin.

Non pas qu’ils l’avaient à leur façon. Voici une pépite à mâcher pour Xtina: les années 20 ont vu un trio de vaudeville populaire appelé les Three X Sisters, qui ont écrit une partie de leur propre matériel. Ils étaient probablement des modèles pour les Boswell Sisters, qui à leur tour ont inspiré les Andrews et ont traîné assez longtemps pour assurer la compétition. Un autre trio d’harmonie en trois parties, la marque de jazz, de swing et de R&B de The Boswells, a fait d’eux les prétendants au premier groupe de filles blanches «funky», qui a émergé de la scène jazz de la Nouvelle-Orléans et a commencé à marquer des tubes aux États-Unis en 1931.

Si cela vous paraît incroyablement ancien, voici une pensée salutaire: ce n’était pas Dieu, l’argent ou BAISER qui vous a donné du rock’n’roll, ce sont les Boswell Sisters, des laïcs avant-gardistes qui ont eu le premier hit avec une chanson intitulée ‘Rock And Roll’ en 1934. Ils ont inspiré les Andrews Sisters, et la ligne a continué avec The Dinning Sisters, trois filles timides d’Oklahoma qui ont été signées chez Capitol Records comme sa réponse à Andrews de Decca. Les Dinnings marchaient, de leur propre aveu, dans l’ombre des Andrews, mais étaient encore assez confiants pour chanter “ They Just Chopped Down The Old Apple Tree ” en réponse au hit fracassant de leurs rivaux “ Don’t Sit Under The Apple Tree ( Avec n’importe qui d’autre que moi) ‘. Comment les pommes les aiment-elles?

Les années 50

Les groupes de filles populaires de la fin des années 40 et du début des années 50 étaient souvent un peu polis. Les Chordettes, quatre femmes en robes épaules nues du Wisconsin, provenaient de la tradition du salon de coiffure, un son qui pouvait exaspérer ou exaspérer selon le goût. Ils ont tout de même livré quelques chansons qui restent instantanément reconnaissables, «Mr Sandman» (1954) et «Lollipop» (1958). Cependant, bien que leur soutien musical se résume à rivaliser avec le rock’n’roll et le doo-wop, ils rappellent en quelque sorte un âge plus précoce, et les générations ultérieures ont trouvé leurs enregistrements effrayants, semble-t-il, d’où l’inclusion de ‘… Sandman’ dans Halloween II et plusieurs films de science-fiction.

Les Chordettes ont été rivalisées dans les enjeux trad-pop des années 50 par The McGuire Sisters, qui a fait une descente dans le livre de chansons doo-wop pour créer des versions distinguées des épagneuls “ Goodnite Sweetheart, Goodnite ” et The Moonglows “ Sincerely ”, jouissant de succès beaucoup plus importants avec en 1954-55 que les artistes originaux. Mais le doo-wop ne pouvait pas être maintenu longtemps: ce son d’harmonie vocale au coin de la rue était trop fort pour être ignoré, et les Teen Queens ont frappé avec “ Eddie My Love ” en 1956, tandis que les Chantels ont ajouté une touche de latin à doo -pop sur «Peut-être» en 1958. Mais le groupe vocal féminin le plus intéressant du style était The Bobbettes, qui a écrit «Mr Lee». C’était l’un des tubes américains les plus appréciés de 1957, mais on ne pouvait pas en dire autant du professeur qui l’a inspirée: au début, la chanson déclarait à quel point ils le détestaient et le groupe était persuadé de la changer. Mais un de leurs succès consécutifs n’a pas pu contenir la haine: 1960 les a vus sortir “I Shot Mr Lee”. Oui.

Les années 60

La porte était ouverte pour les groupes de filles afro-américaines, et elles n’avaient pas besoin de demander deux fois pour entrer. Le quatuor du New Jersey The Shirelles a battu des records pour Decca avant de trouver la gloire chez Sceptre, où ils ont eu un petit succès avec ‘Tonight’s The Night’ », co-écrit par Shirley Owens du groupe. ‘Dedicated To The One I Love’ n’a pas non plus réussi à battre le Top 40 américain, mais le prochain hit du groupe n’a rien de petit: ‘Will You Love Me Tomorrow’. Écrit par Carole King et Jerry Goffin, ce joyau a atteint le sommet des charts américains en 1960, provoquant une réédition de «Dedicated To The One I Love», qui a ensuite fait le n ° 3. «Soldier Boy» a donné au groupe un autre n ° 1 en 1962.

À Détroit, le propriétaire du label Tamla, Berry Gordy, regardait. Les Marvelettes“Please Mr Postman” était une vision approximative et plus R&B du son des Shirelles, et Gordy savait qu’il avait trouvé une formule reproductible. Mais il n’était pas le seul impressionné par les Shirelles: en Angleterre, Les Beatles ont couvert leurs «Boys» et «Baby It’s You» sur leur premier LP, qui contenait également une version de «Chains» du trio féminin de Brooklyn The Cookies. S’il semble étonnant que ces géants de la pop aient choisi de couvrir des groupes de filles américaines, c’était le cas, mais gardez à l’esprit que les Fabs étaient eux-mêmes fans, rendant hommage à la musique qu’ils admiraient.

À Hollywood, Phil Spector faisait également attention. Il a cherché une série de groupes de filles capables d’adoucir la maçonnerie de son célèbre Wall Of Sound, bien que dans The Crystals et The Ronettes, il ait trouvé des chanteurs assez puissants pour rivaliser avec ses productions rauques. The Crystals lui a donné des succès avec “ Da Doo Ron Ron ” et “ Then He Kissed Me ”, mais leur seul numéro 1 était en fait l’œuvre d’un autre groupe, The Blossoms, rebadged comme The Crystals, chantant “ He A Rebel ” de Gene Pitney. . Spector avait été pressé d’enregistrer la chanson avant qu’un autre acte ne le batte. Les Crystals vivaient à New York et le maestro mégalomane ne pouvait pas attendre qu’ils atteignent la côte ouest.

Il y avait une vie après la mort curieuse à l’une des chansons les plus controversées de The Crystals: «He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)» était naturellement un flop lors de sa sortie en 1962, mais des décennies plus tard, il a captivé l’imagination de Amy Winehouse, qui était fascinée par la souffrance presque masochiste des groupes de filles et a commencé à incorporer une touche de ces sentiments dans sa musique. (Par ailleurs, The Crystals aurait détesté la chanson.)

Les Ronettes étaient l’autre grand groupe féminin de Spector, tous des bouffants backcombés et de la balladry big beat. Dirigée par Veronica «Ronnie» Spector, le trio a trouvé ses marques avec leur sixième single, «Be My Baby», un énorme succès en 1963, suivi d’une série de classiques de leur genre, dont «Baby I Love You», » (The Best Part Of) Breaking Up ‘,’ Walking In The Rain ‘et la version originale de’ I Can Hear Music ‘, plus tard un succès pour Les garçons de la plage, dont Brian Wilson a écrit «Don’t Worry Baby» en réponse à «Be My Baby». Mais encore une fois, le producteur Spector détenait toutes les cartes: les quatre premières pistes des Ronettes pour lui ont été créditées à The Crystals sur wax.

L’autre groupe de filles dominant de 1963 était The Chiffons, quatre chanteurs du Bronx avec deux chanteurs principaux, Judy Craig et Sylvia Peterson. Ils ont fait grand bruit avec ‘He’s So Fine’ et une série de superbes chansons de Gerry Goffin et Carole King, ‘One Fine Day’, ‘Sweet Talkin’ Guy ’et‘ I Have A Boyfriend ’. Au milieu des années 60, longtemps après leur apogée, The Chiffons a continué à couper de merveilleuses 45, y compris le fabuleux ‘Out Of This World’, qui offrait un son qui frappait aussi fort que Motown.

Jerry Leiber et Mike Stoller, célèbres pour avoir composé des tubes pour The Coasters et Elvis Presley, a voulu participer à l’action du groupe de filles et a fondé le label Red Bird, remplissant près de la moitié de son catalogue d’actes féminins. En 1964, il a frappé le numéro 1 américain avec “Chapel Of Love” des Dixie Cups, une chanson destinée aux Ronettes. Sortir du gumbo musical de la Nouvelle-Orléans leur a donné un son différent de leurs concurrents new-yorkais – on pouvait l’entendre dans leur version de «Iko Iko», un disque qui vibrait avec l’attitude optimiste de Crescent City. Un autre groupe au son radical était le quatuor blanc de Red Bird The Shangri-Las, dont les disques mélodramatiques ont été creusés dans la même veine sombre de la pop Roy Orbison et Gene Pitney a miné pour la misère. “Remember (Walking In The Sand)” était une ballade effrayante et larmoyante qui a touché une Amérique qui luttait pour se réconcilier avec ses jeunes hommes allant au Vietnam; il ne mentionnait pas la guerre, mais parlait d’un petit ami qui s’en allait et de l’avenir que le narrateur n’aurait jamais.

Encore plus sombre, leur suite, «Leader Of The Pack», a vu une rangée d’adolescents culminer en un petit ami vêtu de cuir transformé en un bordel sanglant au milieu d’une épave de moto. La chanteuse principale Mary Weiss sonnait comme si elle était sur le point de rentrer chez elle et avalait une poignée de tranquillisants (en réalité, il était plus susceptible d’être un Lemsip, car elle chantait comme Barbara Alston des Crystals avec un rhume). Les disques étaient décorés d’effets sonores tels que des cris de mouettes et des vélos qui montaient; le tout était drapé de réverbération pour le faire sonner comme les recoins les plus froids d’une église qui tenait des funérailles après une perte particulièrement tragique.

C’est de cela que le génie pop est fait, et bien que le succès de Shangri-Las ait été aussi éphémère que le héros de “ Leader Of The Pack ”, leur dernier single du Top 10 américain, “ I Can Never Go Home Anymore ” de 1965, était un autre monstre. Dans un post-scriptum curieux, un groupe punk britannique pionnier Les damnés“New Rose”, le premier single de 1976, a cité l’intro de “… Pack”, un signe certain du statut d’outsider durable de Shangri-Las. En revanche, une variante plus tendre du phénomène des groupes de filles est venue des Royalettes de Baltimore, qui ont prononcé leur grande déclaration en 1965 avec l’impeccable ‘It’s Gonna Take A Miracle’, un disque profondément émouvant.

En parlant d’âme, en 1964, Tamla avait réuni ses groupes de filles – et puis certains. Martha et les vandelles («Heatwave», «Quicksand», «Dancing In The Street»), The Velvelettes («Needle In A Haystack», «He Was Really Sayin» Somethin »») et Les Marvelettes («Trop de poissons dans la mer», «Le chasseur se fait capturer par le jeu») étaient les entrées du plat principal: The Supremes, le plus grand groupe de filles des années 60. En tant que chanteur de soul, Diana Ross n’était pas le match de certains de ses contemporains, mais devant Flo Ballard et Mary Wilson, elle a donné vie aux rêves d’adolescents. Elle avait une personnalité gagnante, un look mignon et le soutien de la meilleure machine pop de tous les temps derrière elle. Les écrivains Holland-Dozier-Holland ont donné aux Supremes une série de smashings brillants, en commençant par “Where Did Our Love Go” de 1964 et en passant par “Baby Love”, “Stop! In The Name Of Love ‘,’ I Hear A Symphony ‘et’ You Keep Me Hangin ‘On’, et Motown ont assuré que les Supremes suivaient l’ère psychédélique grâce à ‘Love Child’, ‘Reflections’ et le vaudeville-gone- thème paisley pour «The Happening».

Cependant, lorsque Holland-Dozier-Holland a tenté de répéter son succès Supremes loin de Motown, ils ont échoué. Honey Cone était un acte pop-soul décent, mais n’avait que trois gros succès avec “Want Ads”, “Stick Up” et “One Monkey Don’t Stop No Show”, ce qui ne mettait guère The Supremes dans l’ombre.

Les années 70

Bien que les Supremes n’aient jamais été aussi sensationnels une fois que Mme Ross est partie pour une carrière solo stellaire, ils ont quand même marqué des tubes dans les années 70, une décennie qui a continué à danser au son de groupes soul entièrement féminins. Certains étaient vraiment géniaux, comme Stargard, qui a joué avec «Theme Song From« Which Way Is Up »», écrit par l’ancien producteur de Motown Norman Whitfield pour un film de Richard Pryor. Parlet et The Brides Of Funkenstein étaient des groupes de filles dirigés par George Clinton / Bootsy qui chantaient des morceaux parfois aussi farfelus que des pantalons à trois pattes. Les (quatre) Pointer Sisters étaient assises jusqu’au cuir chevelu et habillées comme si elles ratissaient dans le tiroir à clapet de leur grand-mère, suintant du style disco déco.

Ils ont marqué avec “ Yes We Can-Can ” d’Allen Toussaint (alertant Barack Obama sans doute) et ont coupé des matériaux aussi divers que l’hypnotique sexy “ Don’t It Drive You Crazy ” (1977) et leur zinger pop du milieu des années 80 ” Jump (For My Love) ‘. Au total, ils ont profité de 12 ans de succès. Moins de succès, mais avec des coupes vocales et une attitude encore plus dures, est venu Labelle, un trio issu de l’acte R&B des années 60 Patti LaBelle et les Bluebelles. Géré par l’ancien britannique Ready Steady Go! producteur Vicki Wickham, ils se sont habillés comme des astronautes glamour, frappant le numéro 1 avec une production d’Allen Toussaint, “Lady Marmalade”, qui a depuis servi d’appel au dancefloor. Bien que le groupe n’ait jamais dépassé ce succès, ils sont restés une force formidable, individuellement et collectivement.

La ville studio dominante dans l’âme des années 70 était Philadelphie, et son style fluide a soutenu de nombreux actes féminins, tels que First Choice (‘Armed And Extremely Dangerous’, ‘Smarty Pants’, ‘Doctor Love’), The Jones Girls (trois basées à Detroit sœurs qui sont devenues les favoris des fans de soul sérieux) et The Fuzz (un trio de Washington avec du matériel écrit par la leader Sheila Young). Mais le plus grand groupe féminin de Philly était The Three Degrees, qui visait à faire pour cette ville ce que The Supremes a fait pour Detroit, en marquant des succès tels que “ When Will I See You Again, ‘TSOP’, ‘Love Is The Message’ et ‘Take Good Prends soin de toi’.

Alors que les groupes de filles étaient acceptés dans l’âme, dans le rock’n’roll, ils faisaient face à une route difficile. The Pleasure Seekers, avec Suzi Quatro, a joué du rock de garage difficile au milieu des années 60, est devenu Cradle plus tard dans la décennie et continue de vibrer. Leurs contemporaines Goldie And The Gingerbreads ont été le premier groupe de rock féminin autonome signé avec un label majeur, mais les pouvoirs de Decca et Atlantic ne pouvaient pas en faire des stars.

Certains actes de rock fin ont fait surface dans les années 70, ont été surexcités, mais la plupart ont été ignorés, comme Fanny, un quatuor qui était de sérieux musiciens et a joué sur de nombreuses sessions, mais a été soumis à des abus vocaux lors de concerts, notamment lors du soutien de Slade. Ensuite, il y avait Birtha, un quatuor de Los Angeles qui a fait une tournée au Royaume-Uni avec une devise qui disait «Birtha a des balles» – musicalement, ils l’ont fait. Mais les rockeuses n’ont pas été prises très au sérieux jusqu’à ce que la révolution punk ait jeté les règles, livrant un climat où les femmes rock ont ​​pris plus d’importance. Les goûts de Siouxsie Sioux, Poly Styrène, Pauline Murray, Vi Subversa et Gaye Advert étaient tous des personnages notables au Royaume-Uni; aux États-Unis, Debbie Harry et Tina Weymouth sont devenues des stars.

Cependant, les groupes exclusivement féminins étaient plus rares. Aux États-Unis, The Runaways avait ouvert la voie dans les années 70 avec un rock’n’roll énergique mais simple; malheureusement, il est apparu plus tard que certains membres avaient été maltraités par leur mentor (masculin), Kim Fowley. En Grande-Bretagne, The Slits a émergé avec une image provocante et un mélange de punk et de dub qui leur a valu un énorme respect – sinon d’énormes succès. Un acte plus underground, The Raincoats, a créé un émoi avec un son post-punk brut et crétin qui a suscité à la fois acclamation et dédain; le compromis n’était pas à l’ordre du jour et ils sont maintenant considérés comme l’un des actes les plus originaux de l’époque. Un quatuor beaucoup plus trad-metal-rock, Girlschool, a remporté un énorme succès dans la New Wave Of British Heavy Metal, ne montrant aucune crainte de tourner et d’enregistrer avec le terrifiant Motörhead.

Les années 80 et au-delà

Les choses se sont améliorées pour les groupes de filles dans les années 80. D’Amérique, des artistes comme Sister Sledge et Mary Jane Girls ont nettoyé dans les discothèques au cours de la première moitié de la décennie, et le groupe autonome et plus tranchant Klymaxx a apporté une attitude plus funky à leur approche de la musique de danse. The Bangles a connu une série de succès au cours de la seconde moitié de la décennie, y compris une reprise de Prince«Manic Monday» et le numéro 1 international «Eternal Flame». Au Royaume-Uni, Bananarama, un groupe initialement critiqué pour avoir chanté à l’unisson dans un ton monotone, est devenu un acteur pop majeur avec «Shy Boy» et l’esprit «Robert De Niro’s Waiting». Le groupe a continué quand Siobhan Fahey est parti pour former Shakespears Sister avec Marcella Detroit, un duo avec un son plus sombre qui a marqué fortement avec le single “Stay” en 1992, de l’album Hormonally Yours.

Bananarama a puisé son influence dans The Go-Go’s, un groupe de Los Angeles dirigé par Belinda Carlisle et Jane Wiedlin, qui a joué avec «Vacation» et «Head Over Heels» au début des années 80, ainsi que la chanson que Wiedlin a écrite avec le chanteur de Fun Boy Three, Terry Hall, «Our Lips Are Sealed». Le groupe de Hall avait contribué à mettre Bananarama sous les yeux du public lorsque les deux trios ont réuni une paire de singles à succès. À leur tour, Bananarama a eu une influence sur la prochaine vague de groupes de filles britanniques, qui avaient grandi en les regardant devenir des stars; cela comprenait Spice Girls. Mais il y avait un autre groupe de filles américain qui avait une contribution considérable aux attentes de la génération Girl Power, bien que leurs bons dossiers ne soient pas souvent cités comme une influence: En Vogue.

Le quatuor funky d’Oakland, en Californie, a été conçu par Foster-McElroy, qui avait produit des tubes pour Timex Social Club et Tony! Toni! Ton!. Bien que connu pour avoir créé le son de New Jack Swing, les boffins de production aspiraient à construire un numéro faisant écho aux groupes de filles de la fin des années 50 / début des années 60 dans un contexte moderne. Décidant que l’élégance, l’apparence et le cerveau étaient aussi importants que des voix fortes, des auditions ont eu lieu, et le résultat a été En Vogue, qui a frappé gros avec le groove funk très harmonieux «Hold On», en 1990. Ce premier single les a mis sur un hit course qui a duré 10 ans aux États-Unis.

La formule de Foster-McElroy a fonctionné – elle a donc été copiée. Le quatuor britannique Eternal a connu 15 succès en 1993; All Saints a attrapé cinq n ° 1 entre 1997 et 2000. De nombreux autres actes ont ainsi été formés. La plus grande, de loin, était Spice Girls, dont l’image d’une bande de cinq jeunes femmes ordinaires s’amusant et exprimant le pouvoir à travers leur musique – et, surtout, leur attitude – a eu une profonde influence sur une génération. Leur premier album en 1996, «Wannabe», était numéro un sur tous les grands marchés de la musique.

En vérité, leur devise Girl Power était une dilution de la politique, de la colère et de l’énergie du mouvement anti-émeute grrrl qui avait émergé de l’État de Washington au début des années 90, mais le message des Spice Girls était plus facilement accepté que celui des autres plus musicalement. crédible Bikini Kill, Huggy Bear et Sleater-Kinney. Girl Power a donné au moins une idée – sinon la réalité – du féminisme à des millions d’adolescentes. La carrière initiale de réalisatrice de Spice Girls ne dura pas plus de quatre ans, dont seulement deux ont été dépensés en cinq pièces. Certains de leurs disques semblaient manquer de substance, mais la commercialisation de Posh, Ginger, Sporty, Baby et Scary, en utilisant le nom du groupe comme noms de substitution, tout comme Ramones l’avait fait à l’époque punk, était presque parfaite, et ils sont devenus la pop acte de la seconde moitié des années 90.

La musique noire américaine a continué de porter ses fruits: TLC a réalisé de beaux disques dans la première moitié des années 90, en vendant à juste titre 65 millions d’entre eux, un chiffre plus ou moins égalé par Destiny’s Child, le premier trio qui les a suivis et a lancé la carrière du la plus grande star féminine du nouveau millénaire, Beyoncé. Au Royaume-Uni, Sugababes et Girls Aloud ont à leur tour donné naissance à Little Mix; les deux derniers groupes ont été formés par le biais d’émissions télévisées.

C’est un long voyage de The Andrews Sisters à Little Mix, mais l’itinéraire est étonnamment direct. Pour chaque groupe mentionné ici, il y en a des dizaines de plus, chacun ayant quelque chose à dire. Des générations de filles les admirent – les adolescents aussi. Ils offrent une voix différente à la pop: une expressivité émotionnelle, souvent étonnamment directe, que les actes masculins ne peuvent pas – et ne peuvent même pas espérer – livrer. Si c’est le vrai sens du pouvoir des filles, plus de pouvoir pour elles.

Découvrez-en plus sur les chanteuses Motown féminines que vous devriez vraiment connaître.