Leçons de Bandzoogle, une entreprise de technologie musicale entièrement à distance

“B-A-N-D-Z-O-O-G-L-E …?” Oui, c’est le nom de mon nouvel employeur.

“Que faire?” C’est une entreprise technologique. Nous fournissons un système de gestion de contenu pour les musiciens.

“Où sont situés vos bureaux?” Oh euh, nous n’avons pas de lieu central, je travaille à domicile. Nous faisons tous.

Je n’ai presque pas obtenu cette approbation hypothécaire. Heureusement, j’ai un talent de confiance inspirante, mais j’y reviendrai plus tard.

Lorsque j’ai rejoint Bandzoogle en tant que personne de soutien de première ligne en 2007, le travail à distance était un concept très étrange. Les sociétés Internet étaient éphémères et les sites Web n’étaient pas si importants pour la survie d’une entreprise.

Avance rapide de 13 ans: je suis le PDG, Bandzoogle gère plus de 50 000 sites Web pour les musiciens qui ont vendu plus de 61 000 000 $ de musique, de merch et de billets sans commission. Et maintenant, le seul moyen pour les artistes de gérer leur entreprise est en ligne. Voici comment Bandzoogle a créé une entreprise prospère en ligne avec une équipe entièrement distribuée.

Outils technologiques pour un lieu de travail éloigné

Lorsque nous n’étions que deux développeurs, un représentant du service client et un fondateur, les besoins vraiment fondamentaux étaient: un moyen de communiquer à la demande (un bureau virtuel), un moyen pour les clients de nous trouver et de nous contacter (notre site Web), et un moyen de documenter et de surveiller la sortie de chacun.

Créer un bureau virtuel productif

Au cours de la dernière décennie, nous avons eu de nombreuses difficultés de croissance et, par essais et erreurs, nous avons trouvé les outils qui fonctionnent le mieux pour nous en tant qu’équipe de 28 personnes. Nous réévaluons régulièrement nos outils et nos opérations.

Chaque fois que nous terminons un grand projet, nous organisons une rétrospective. C’est là que notre équipe peut fournir ouvertement des commentaires sur ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné pour eux. nous documenter nos processus dans un wiki d’entreprise et les réviser en fonction de ces commentaires.

Pour notre bureau, nous avons commencé à utiliser Skype, mais au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons utilisé Slack. Nous l’organisons pour que chaque équipe de Bandzoogle ait sa propre chaîne. Cela permet aux équipes de communiquer sur des sujets pertinents ou d’écouter des sujets qui les intéressent au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Nous avons également un canal général à l’échelle de l’entreprise. Bandzoogle a une culture de travail ouverte et tout le monde est le bienvenu sur chaque canal. nous ne sont pas limités par le nombre de chaises à une table de réunion, il n’y a donc aucune raison d’avoir un maximum.

Chaque fois que je rencontre une réticence à ne PAS avoir une culture de travail ouverte, je pense à quel est le problème réel. C’est souvent quelque chose qui n’est pas lié que vous devez régler. Découvrez pourquoi il y a des frictions. S’il s’agit de problèmes de partage ou de productivité, ce n’est rien qu’un gestionnaire de projet ou un chef d’équipe qualifié ne peut gérer.

Sur cette note, nous avons rapidement appris que nous avions également besoin d’un moyen de communiquer NON sur demande. L’inconvénient d’être dans un environnement créatif détendu est qu’un afflux d’idées peut distraire tout le monde de son travail.

Nous avions donc besoin d’un endroit pour filtrer toutes nos merveilleuses idées et inspirations qui permettaient à tout le monde de les absorber au meilleur moment pour elles. Nous utilisons Basecamp comme outil de gestion de projet, et nous l’avons configuré de manière très spécifique. Nous avons trois niveaux: à l’échelle de l’organisation, à l’échelle du département et au niveau du projet.

Tout le monde est invité à suivre et à participer à n’importe quel niveau ou projet. C’est là que nous parvenons à diriger, stocker et honorer toutes les merveilleuses idées et contributions de notre personnel prolifique.

C’est également là que nous publions des bulletins pertinents pour des projets, des équipes ou des entreprises spécifiques. L’une de mes choses préférées à propos de travailler chez Bandzoogle est que nous avons essentiellement éliminé les e-mails internes.

Réunions et production du personnel

Une fois que vous avez créé un environnement ouvert où votre personnel est inspiré et motivé, il explosera en un magnifique feu d’artifice potentiellement dangereux. Vous devrez filtrer les idées efficacement.

Comme dans un groupe, au début, tout le monde va concourir pour un solo. Ce sera le chanteur principal contre le guitariste principal. Lorsque les gens ont de nouvelles idées, ils veulent être entendus, ce qui peut susciter beaucoup de sentiments.

Il est vraiment important de respecter ces idées simultanément, mais aussi de faire avancer les choses de manière positive. Vous allez donc canaliser ces idées dans des discussions de brainstorming où tout le monde peut partager dans un espace sûr, avec un temps défini.

Pour nous, cela signifie un fil de brainstorming qui donne à chacun une semaine pour contribuer. Notre chef de projet les décomposera en histoires d’utilisateurs, car si quelque chose n’a pas de valeur pour nos membres, nous ne le considérons pas. Ensuite, nous nous réunissons tous pour hiérarchiser ces histoires et consulter nos développeurs du côté technique.

Bien que tout le monde soit le bienvenu à ces réunions, cela ne signifie pas que tout le monde peut se parler. Le temps de la discussion est terminé, c’est la présentation d’idées et une personne présente pour tout le monde équitablement et vote ensemble.

Si quelqu’un ressent fortement quelque chose qui ne peut pas faire la coupe, nous le testons ou s’appuyer sur des données mesurables alignées sur nos objectifs pour l’année, lequel incluez toujours le bonheur du personnel et des membres.

À l’exception de l’équipe du service à la clientèle qui communique quotidiennement tout au long de ses quarts de travail, chaque équipe se réunit chaque semaine. Chaque fois qu’une équipe se rassemble, elle est clairement documentée dans Basecamp, et chaque réunion a un objectif à l’avance ainsi que des tâches spécifiques qui sont assignées par la suite, avec des délais.

Les délais ne sont PAS pour suspendre votre personnel. Ils vous aident simplement à créer de l’ordre et des attentes pour votre chef de projet. Ils vous aident également à comprendre si un membre du personnel n’est pas motivé afin que vous puissiez comprendre comment les aider. Personne ne veut vraiment faire un mauvais travail, et la solution peut être quelque chose de plus d’interaction, à changer leurs responsabilités.

Lors de nos réunions d’équipe régulières, notre chef de projet examinera chaque projet et demandera comment cela se passe, s’il a accompli ce qu’il espérait la semaine précédente, s’il y a des obstacles et ce qu’il espère accomplir cette semaine. Il y a du temps libre à la fin des réunions pour parler librement.

S’adapter à un environnement distant

Si vous passez du statut de bureau physique à celui d’équipe répartie, nombre de vos collaborateurs évolueront vers leur nouveau mode de fonctionnement. Ils se sentiront hors de propos et pourraient ne pas être sûrs de leur capacité à être au service. L’insécurité peut se manifester de manière très intéressante et perturbatrice.

En tant que leader, il est plus important que jamais d’évaluer votre équipe dans leur nouvel environnement. Vous devrez déterminer si leurs rôles existants sont nécessaires et les faire pivoter rapidement dans une position où ils peuvent contribuer de manière significative.

Assurez-vous que votre personnel comprend que le changement est une chose saine et positive. Tout comme il est moins coûteux (pour votre ambiance de travail et vos résultats) de conserver les clients existants que d’en acquérir de nouveaux, il en va de même pour votre personnel. Vous renoncez à une tonne de connaissances et d’expérience sur les produits si vous les abandonnez.

Le travail à domicile obligera une entreprise à évaluer les excès. Il mettra en lumière toutes les tâches redondantes que vous effectuez chaque jour et qu’une simple application pourrait gérer. Il favorisera un environnement où tout le monde peut se concentrer sur la progression de votre entreprise au lieu d’opérations subalternes et de perte de temps en transit physique. Cela dégagera les ponts pour que votre famille de travail dispose de l’espace physique et émotionnel pour grandir et être inspiré. Il est révolu le temps des réunions gonflées et des potins de refroidisseur d’eau.

Le moment est venu pour des contributions et des conversations délibérées et significatives. Le travail à distance peut vous aider, vous et votre équipe, à atteindre cet objectif, et plus encore. Embrassez cette fois; vous ne voudrez peut-être jamais regarder en arrière.

Embauchée en tant que toute première technicienne d’assistance de Bandzoogle en 2007, Stacey Bedford a été nommée PDG de la plate-forme de site Web de musique en 2018. Elle a été nommée Digital Power Player 2019 par Billboard Magazine. Mère de trois enfants, Stacey vit à Ottawa avec sa famille et détient un baccalauréat en économie de l’Université Carleton. Elle est également une passionnée de guitare et chanteuse de karaoké.