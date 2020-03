Lecrae combat COVID-19 en installant des éviers portables dans tout Atlanta

Le rappeur gagnant d’un Grammy, Lecrae, s’associe à Love Beyond Walls, une organisation caritative basée en Géorgie, pour offrir des stations de lavage des mains portables dans tout Atlanta.

À son tour, la population itinérante d’Atlanta, qui compte plus de 3 000 personnes, sera mieux en mesure de se laver et de se désinfecter les mains rapidement et facilement, ce qui permettra de rester en sécurité et de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

L’effort de bienfaisance commencera le matin du jeudi 19 mars dans les installations de Love Beyond Walls ’College Park. Là, Lecrae et d’autres assembleront les éviers, les rempliront d’eau et les équiperont de savon, et les chargeront dans des camions. Après cela, les volontaires installeront stratégiquement les unités autour de la capitale de la Géorgie.

Le directeur exécutif de Love Beyond Walls, Terence Lester, a conçu l’idée d’un évier portable. Lester était autrefois sans abri, mais aujourd’hui, il travaille avec Love Beyond Walls pour aider et élever les moins fortunés. L’activiste, écrivain et prédicateur poursuit actuellement un doctorat en politique publique et changement social.

Parlant de la participation de Lecrae à l’initiative des éviers portables, Terence Lester a déclaré: «Lecrae comprend qu’il faut à la fois de la foi et de l’action pour assurer une véritable restauration dans nos communautés et dans le monde.»

Lecrae est active depuis longtemps dans la communauté et dans le domaine de la justice sociale. Il s’est associé à des sociétés immobilières pour restaurer et revigorer l’avenue anglaise d’Atlanta, connue sous le nom de The Bluff, qui souffre de la pauvreté, de la consommation de drogues et de la criminalité endémique. De plus, cet homme de 40 ans est un membre actif du conseil consultatif de la Peace Preparatory School. Peace Prep est la première école de l’avenue English à ouvrir ses portes en plus de 20 ans.

D’autres organisations, entreprises et artistes de l’industrie musicale s’emploient également à lutter contre le coronavirus. La Recording Academy a promis 2 millions de dollars pour le soulagement de COVID-19 plus tôt cette semaine, et une partie des revenus du remix de Cardi B en tête du palmarès disant “coronavirus” aidera ceux qui ont été touchés financièrement par la crise.

Le prochain album studio de Lecrae devrait sortir dans le courant de ce mois, bien que la fenêtre de sortie pourrait être retardée en réponse à la pandémie de coronavirus en cours. Son deuxième livre, I Am Restored: How I Lost My Religion but Found My Faith, sortira dans les magasins le 13 octobre.