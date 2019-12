L'ECSA condamne fermement les «abus» du son épidémique

L’Alliance européenne des compositeurs et des auteurs-compositeurs (ECSA) a condamné la plateforme de licences musicales Epidemic Sound, insistant sur le fait qu’elle fait preuve de «manque de respect pour les droits économiques et moraux fondamentaux des auteurs».

L'ECSA basée en Belgique, qui représente plus de 30 000 auteurs-compositeurs et compositeurs dans près de 30 pays européens, estime qu'Epidemic Sound profite des créateurs de musique.

La société vend de la musique libre de droits à divers types d'entités pour les utiliser dans leurs productions vidéo. Ils acquièrent cette musique à partir de contrats de rachat à 100%, dans lesquels ils achètent tous les droits de la musique en échange d'une somme forfaitaire. L'ECSA affirme qu'Epidemic utilise ces contrats comme excuse pour remplacer l'auteur réel des chansons par son propre nom dans divers crédits.

L'ECSA a noté avec déception comment la télévision suédoise de service public (SVT) a souvent répertorié Epidemic Sound comme le créateur de la musique qu'elle utilise dans ses productions. Il prétend que le SVT, qui est financé par les contribuables suédois, promeut à la fois Epidemic Sound et lui fournit une valeur financière alors qu'il devrait vraiment promouvoir les créateurs réels des chansons et donner à ces personnes la valeur financière associée à une telle promotion.

Dans sa plainte, l'ECSA insiste sur le fait que le droit moral des auteurs de recevoir une attribution pour leur travail est non seulement reconnu par le droit international depuis de nombreuses décennies, mais fait également partie intégrante du droit suédois.

L'ECSA demande aux entreprises et aux diffuseurs publics qui recherchent de la musique pour leurs productions de s'abstenir de faire des affaires avec des entreprises comme Epidemic Sound, qui, selon eux, ne respectent pas les droits moraux des auteurs. Il demande en outre aux créateurs de musique de s'abstenir de renoncer à ces droits.

L'organisation souhaite également que tous les membres de l'Union européenne empêchent les contrats de rachat qui ne respectent pas les droits moraux des auteurs, conformément aux articles 18 à 23 de l'UE.

Oscar Höglund, PDG et cofondateur d'Epidemic Sound, a répondu aux accusations de l'ECSA.

"Nous avons été surpris de découvrir que l'ESCA a publiquement condamné Epidemic sans engager avec nous – ou à notre connaissance – aucun de nos musiciens", a déclaré Höglund à DMN. "Mais il n'est pas si surprenant qu'ils aient adopté ce point de vue car ils proviennent de la partie plus traditionnelle de l'industrie, que nous perturbons.

«Notre porte est toujours ouverte et nous sommes heureux de nous asseoir avec ESCA pour les mettre au courant de la façon dont notre modèle est parfaitement adapté à la distribution de musique à l'ère numérique, et pour qu'ils entendent de première main nos musiciens sur la façon dont notre équipe et notre modèle d'affaires les soutiennent financièrement et de manière créative. »