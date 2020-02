Lecture entre les barreaux sur Elliott Smith’s Soit / Ou

Plus de 20 ans après sa sortie initiale, le 25 février 1997, Either / Or se présente comme un disque d’une beauté dévastatrice et est largement considéré comme Elliot SmithEst le meilleur travail. Il représente également un instantané transitoire dans la vie de Smith, le pont entre les efforts bas-fi de Roman Candle et Elliott Smith où il était une star locale sur la scène de Portland et le record qui le propulsera sous les projecteurs des Oscars et les grands labels.

Produit d’enregistrements de sous-sol, il s’agit de sa première sortie depuis qu’il a quitté son groupe de rock alternatif Heatmiser pour se lancer entièrement en solo et faire le genre de folk-pop intime qui a séduit une génération. Comme toutes les musiques de Smith, Either / Or est partagé et vécu à un niveau profondément personnel, comme une mixtape secrète diffusée.

Soit / Ou le confort comme une couverture sonique lorsque vous souhaitez vous plonger dans vos propres émotions avec un contentement cathartique. Ses paroles sont émotionnellement vulnérables d’une manière semblable à la lecture du journal intime de quelqu’un. Cela explique en grande partie pourquoi l’album déclenche une telle réponse proustienne, le simple fait de l’entendre vous ramène à votre état émotionnel lorsque vous l’entendez pour la première fois.

Écoutez Either / Or en ce moment.

Il est presque impossible maintenant de séparer la mort tragique de Smith et les perceptions que les gens projettent sur sa musique. Son nom à lui seul est devenu un raccourci pour l’angoisse des adolescents et bien que Either / Or soit imprégné de mélancolie, il ne s’en délecte pas.

Comme son ami de longue date et collaborateur créatif Larry Crane l’a dit à Pitchfork, «Ses paroles sont des paraboles et des observations. La plus grande erreur que les gens commettent est de supposer que ses chansons sont toutes confessionnelles. C’est sa propre vie, mais c’est beaucoup d’allégories. Vous voyez des personnages récurrents dans ses chansons ».

Mais avec des paroles apocryphes comme «Tout le monde meurt juste pour attraper la maladie» et «Je suis tellement malade et fatigué de toutes ces photos de moi» sur «Images de moi», il est difficile de ne pas lire entre les lignes.

Malgré ses touches low-fi sur l’ouvreur «Speed ​​Trials», «Say Yes» et tout au long du disque, Either / Or affiche également les talents de Smith en tant que multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète et la pureté de sa voix. Des fragiles harmonies de ‘Alameda Street’ à la sélection complexe des doigts sur ‘Angeles’ et le mélange mélancolique d’angoisse et d’espoir sur ‘Say Yes’, Either / Or est un clin d’œil aux ancêtres folk-pop des Zombies, Simon & Garfunkel , Nick Drake et The Left Banke. Smith deviendrait à son tour une force influente pour d’autres artistes comme Bright Eyes, Iron And Wine, M. Ward et autres.

Avec ‘Between the Bars’, vous obtenez un exemple parfait du sens métaphorique et de la dextérité lyrique de Smith. La même chose peut être dite pour la force silencieuse de «2:45», avec ses paroles mordantes formulées dans une livraison blessée. Mais toutes les chansons sur Either / Or ne sont pas des réflexions étouffées, comme c’est le cas avec les riffs explosifs de “Cupid’s Trick” et le balancement shoegaze de “Rose Parade”, les racines alt-rock de Smith l’ont bien suivi dans ses efforts en solo. C’était un album historique à l’époque autant qu’il l’est maintenant, et ce serait l’entrée de Smith dans la pop grand public et le radar de Gus Van Sant. Comme Crane l’a dit au New York Times, «il n’était plus seulement notre petit trésor d’Elliott. Nous devions le partager avec le monde ».

Soit / Ou peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur d’Elliott Smith sur Apple Music et Spotify.