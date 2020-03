Led Zeppelin n’a pas volé «l’escalier vers le ciel», décide la cour d’appel

Led Zeppelin a officiellement battu le viol dans le cadre d’un procès de longue date pour violation du droit d’auteur concernant “Stairway to Heaven”.

Le procès pour violation de droit d’auteur contre Led Zeppelin a été déposé pour la première fois il y a des années par le rockeur classique désormais obscur Spirit, dont la chanson “Taurus” ressemble beaucoup à des parties de “Stairway to Heaven”. Ce matin même, la 9e Circuit Court of Appeals a confirmé un verdict du jury antérieur qui avait conclu que la chanson n’était pas contrefaite.

Le point de discorde dans ce procès était le riff d’ouverture emblématique de «Stairway to Heaven», connu dans le monde entier depuis des décennies. Mais cette progression – malgré son statut vénéré – n’est pas vraiment aussi complexe musicalement. En résumé, le procès pour violation du droit d’auteur s’est essentiellement concentré sur une séquence que l’on retrouve dans de nombreuses autres chansons. «Nous n’avons jamais étendu la protection du droit d’auteur à quelques notes», a noté le tribunal dans son avis. “Au lieu de cela, nous avons soutenu qu’une séquence de quatre notes commune dans le domaine de la musique n’est pas l’expression protégée par le droit d’auteur d’une chanson.”

La décision fait suite à un appel agressif des héritiers survivants de Randy California, qui a écrit la chanson il y a des décennies. Il convient de noter que la Californie elle-même n’a jamais eu de problème avec les similitudes et n’a jamais revendiqué de violation du droit d’auteur (du moins en public). Au lieu de cela, le procès a été mené par le défunt musicien, qui a suscité des hurlements d’abus de droits d’auteur prédateurs.

La décision du jury en faveur de Led Zeppelin a été rendue en 2016, bien que le 9e circuit ait accepté de réexaminer la question en 2018 après que des problèmes se soient posés concernant les instructions du jury. Au cours de cette période, l’industrie elle-même a été impliquée dans un certain nombre de poursuites judiciaires de haut niveau, en particulier celles impliquant le domaine Marvin Gaye (contre Pharrell et Robin Thicke et leurs «lignes floues» inspirées de Gaye) et un résultat très contesté. impliquant Katy Perry et obscur rappeur Christian Flame (sur la piste “Dark Horse”).

Les deux cas ont été décriés comme des parodies de justice par de grandes poches de l’industrie. Et les deux sont toujours en cours. Plus tôt cette année, les avocats de Katy Perry ont promis de faire appel du verdict du «cheval noir», qui a dépassé 2,8 millions de dollars en dommages et intérêts. Et malgré une écrasante défaite contre le domaine Marvin Gaye, Pharrell est en fait traîné en justice pour des propos potentiellement incriminants qu’il a faits à GQ.

L’avis du 9e Circuit comportait également un commentaire intéressant sur «l’accès», qui est devenu une mesure critique dans les poursuites pour violation de droit d’auteur. Plus précisément, la décision du tribunal a noté que l’accès est désormais incroyablement dilué, grâce à la présence d’innombrables plateformes de streaming. Cela pourrait rendre plus difficile pour les plaignants de prouver qu’un défendeur a été exposé à une œuvre en question, simplement parce qu’elle existait sur Internet ou sur un forum public.