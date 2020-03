Led Zeppelin remporte la bataille juridique pour “Stairway To Heaven”

Dans le monde de la musique, le cas de Led Zeppelin et de «Stairway To Heaven» est connu, que loin d’être l’une des chansons les plus épiques de l’histoire et que beaucoup nous ont fait avoir une bonne guitare d’air quand le solo de Jimmy Page arrive – ne pas faire -, a été impliqué dans la controverse pendant des années. Le tout pour un contentieux juridique bien sûr du plagiat à un groupe des 70 appelé Spirit et sa chanson “Taurus”, cependant, après avoir rouvert et fermé le dossier, finalement les membres du groupe mythique peuvent être calmes.

Après près de six ans de différend et de nombreux déménagements, un juge de la 9e cour d’appel de San Francisco a statué que même s’il était possible que Robert Plant et Jimmy Page puissent entendre le rôle de Spirit avant, Les esprits créatifs de Led Zeppelin n’ont pas violé le droit d’auteur de «Taurus», alors il a statué en sa faveur et a absorbé les rockers de toutes les accusations portées contre lui. Donc en effet et après une longue période, Led Zep peut profiter de son rola comme jamais auparavant.

Toute cette histoire a commencé en 2014, lorsque Michael Skidmore, fiduciaire de l’héritage du guitariste spirituel, Randy California, a déposé une plainte contre le groupe britannique pour la ressemblance entre les rolas. Skidmore a affirmé que dans “Stairway To Heaven”, il y avait des progressions d’accords qui sonnaient comme leur chanson, et qu’ils ont même suggéré que le groupe aurait pu écrire la chanson emblématique après une tournée qu’ils ont faite avec Spirit pour les États-Unis.

Bien sûr, la controverse est entrée et selon NME, Skidmore a affirmé que le succès des légendes du hard rock de 1971 avait violé le droit d’auteur du thème “Taurus” de 1968. Cependant, un juge a statué en faveur de Led Zeppelin en juillet 2016. Un nouveau procès a ensuite été ordonné par la Cour d’appel des États-Unis en septembre 2018. Maintenant, deux ans après le dernier procès, il semble que Led Zeppelin pourra enfin se reposer de tout ce broncot et monter au paradis avec son échelle.