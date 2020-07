L’éditeur Eminem ajoute l’agence Harry Fox au costume Spotify Royalties

La bataille juridique entre l’éditeur Eminem Eight Mile Style, Spotify et Kobalt Music Publishing fait rage.

Pour récapituler, le procès très médiatisé se concentre sur la prétendue violation par Spotify de 243 chansons Eminem et sur le non-paiement présumé de redevances pour des milliards de jeux d’utilisateurs. Spotify a nié la réclamation de redevances impayées et a souligné qu’elle était «autorisée par l’agent de Eight Mile, Kobalt», à proposer des chansons d’Eminem aux utilisateurs. Plus largement, le service de streaming basé à Stockholm a indiqué que Eight Mile Style «a reçu des paiements de redevances substantiels» pour les milliards de pièces en question.

Spotify a ensuite fait entrer Kobalt Music Publishing en tant que tiers défendeur, soutenant que «la réclamation d’infraction sous-jacente d’Eight Mile n’a pas de mérite», mais notant néanmoins sa conviction que Kobalt était responsable des redevances impayées ou des infractions relatives aux pistes d’Eminem sur la plateforme de streaming musical.

Maintenant, une plainte modifiée récemment déposée, partagée exclusivement avec Digital Music News ce matin, révèle que la portée de l’épreuve de force a encore augmenté.

Eight Mile Style a nommé The Harry Fox Agency (une entité de gestion des droits basée à New York appartenant à la société de services financiers The Blackstone Group) en tant que défendeur. En outre, une série de nouvelles réclamations ont été déposées contre les sociétés prétendument responsables.

Le document juridique formulé avec fermeté déclare que Spotify et HFA ont participé à un «stratagème frauduleux» pour cacher le prétendu «défaut d’acquisition en temps opportun des licences mécaniques obligatoires» des pistes d’Eminem. De plus, le demandeur allègue que les redevances versées ne reflètent que «les taux statutaires établis pour les licences obligatoires valides et en temps opportun» et que les paiements étaient inférieurs à ceux qu’Eight Mile aurait pu autrement négocier.

Eight Mile a également indiqué que ces redevances «étaient basées sur de fausses informations d’utilisation» ou sur un nombre de jeux sous-déclaré.

«Spotify n’avait aucune licence mécanique», poursuit le dossier, «direct, affilié, implicite ou obligatoire, pour reproduire ou distribuer les compositions de huit milles».

Certes, l’équipe juridique du demandeur allègue que Spotify et HFA se sont coordonnés pour calculer les paiements en utilisant un «taux de redevance inapplicable», sans avoir «de licences valides en place», et tout en omettant de prendre en compte «littéralement des milliards» de flux Spotify d’Eminem.

Ces paiements de redevances prétendument falsifiés et mal calculés ont ensuite été transmis à Kobalt, selon le dossier, qui a été «amené à croire que Spotify avait des licences obligatoires [for Eminem’s songs] … [and] que Eight Mile était correctement comptabilisé. »

Enfin, le document explore le fait que Spotify aurait envoyé au U.S. Copyright Office un avis d’intention (NOI) de sécuriser les licences mécaniques obligatoires «car il n’a pas pu localiser les titulaires des droits d’auteur [Eight Mile]»Et HFA transmet des NOI« inopportuns et inefficaces »à Kobalt longtemps après que Spotify ait déjà distribué les chansons d’Eminem via son interface.

Au moment d’écrire ces lignes, Spotify n’avait pas publiquement commenté la plainte mise à jour d’Eight Mile Style.

Plus que cela se développe.