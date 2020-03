L’édition 2020 du festival de Glastonbury annulée

Sans aucun doute l’un des festivals les plus importants à travers le monde et le plus grand au Royaume-Uni est Glastonbury, qui, avec ses milliers de drapeaux et d’actes légendaires, a réussi à rassembler de nombreuses personnes du monde entier en un seul endroit dans le même but, profiter de la musique et vivre une expérience unique. Cependant, comme nous l’avons déjà vu avec d’autres événements massifs, le coronavirus a réussi à annuler les concerts attendus et malheureusement l’édition 2020 de ce festival ne fera pas exception.

Par une déclaration, Les organisateurs Michael et Emily Eavis ont déclaré qu’en raison des mesures prises par le gouvernement britannique et en particulier de l’afflux de personnes qui se réunissent à Pilton, Sumerset – car il devait recevoir au moins 200 mille personnes – Ils ont dû prendre la décision difficile d’annuler complètement le festival et de commencer à penser à l’année prochaine.

“De toute évidence, ce n’était pas la ligne de conduite que nous nous attendions à prendre pour notre événement du 50e anniversaire, mais après les nouvelles mesures gouvernementales annoncées cette semaine – et en période d’incertitude sans précédent – c’est maintenant notre seule option viable”, était quelque chose de ce que les organisateurs de Glastonbury ont dit que Jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé que la programmation de cette année sera maintenue pour 2021.

Un festival pleinement équilibré avec des actes féminins

Quelque chose que Glastonbury a réalisé avec l’affiche de l’édition 2020, c’est que, contrairement à beaucoup d’autres, il a réussi à avoir un bon nombre d’actes féminins, en parlant de pourcentages, le pouvoir des filles représentait 52% des musiciens qui joueraient.. En plus d’avoir des artistes de l’envergure de Sir Paul McCartney jouer ses plus grands classiques ou le retour tant attendu sur les grandes scènes de Kendrick Lamar, la troisième tête d’affiche n’était autre que Taylor Swift, qui malgré les critiques avait très bien mérité sa place.

Comme si cela ne suffisait pas, parmi les grandes femmes qui joueraient dans les 50 ans du festival, il y avait Diana Ross, Britanny Howard, Camila Cabello, Charli XCX, Clairo, Dua Lipa, FKA Twigs, HAIM, Jehnny Beth, Kacey Musgraves, Lana Del Rey, Robyn, Phoebe Bridgers, Sinéad O’Connor et beaucoup plus.