L’édition Deluxe de Jessie Reyez avant que l’amour ne vienne nous tuer est maintenant disponible

L’édition de luxe du premier album de Jessie Reyez, Before Love Came To Kill Us, est maintenant disponible sur Island Records. La sortie surprise propose 3 nouveaux morceaux dont «Far Away II» avec A Boogie Wit Da Hoodie & Jid, «Ankles» feat. Rico Nasty & Melii et ‘Worth Saving’. Vous pouvez vérifier ci-dessous «Worth Saving».

L’auteur-compositeur-interprète canadien a partagé la liste des titres de l’album original sur Instagram le 17 mars. Dans le même temps, la chanteuse a partagé un message avec ses fans, écrivant sur les thèmes de l’album – qui semblent très opportuns – et ses hésitations à sortir le LP, compte tenu de l’état du monde. Finalement, il a été décidé que Before Love Came To Kill Us serait toujours publié le 27 mars, au grand soulagement des fans de Reyez.

Reyez a publié une déclaration à ses partisans, partageant: «Alors, je suis en conflit. Toute la prémisse de la construction de cet album était de faire quelque chose qui faisait réfléchir les gens sur leur mortalité. Maintenant, cela ressemble à une chanson thème de ce qui se passe. J’ai demandé conseil. le consensus général est de «laisser tomber». J’ai tout mis dedans, je l’ai même retiré de la pré-commande (PS vous devez le pré-commander à nouveau.) Pour apporter des modifications parce que j’étais passionné et fier de lui – pas le label, pas mes managers – moi. Alors je l’ai fait. Si nous abandonnons maintenant et que le monde se termine demain, au moins mon art était authentique. »

Before Love Came To Kill Us est la suite très attendue de Reyez à son EP de 2018, Being Human In Public, qui a remporté le prix Juno pour l’enregistrement R & B / Soul de l’année et a valu à l’artiste une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur film urbain. Album contemporain. Reyez, qui a marqué son premier succès au Canada avec le single de 2016 Figures, a également co-écrit la chanson n ° 1 «One Kiss» de Calvin Harris et Dua Lipa. Son chant unique a également fait d’elle une collaboratrice recherchée dans le studio d’enregistrement, où elle s’est associée à des artistes tels que Lewis Capaldi, Kehlani, Daniel Caesar et Eminem.

Before Love Came To Kill Us (Deluxe Edition) propose les pistes suivantes:

‘Est ce que tu l’aimes’

«Sourds (qui êtes-vous)»

‘Les intrus’

«Coffin» (Feat. Eminem)

‘Chevilles’

«Importé» (avec 6LACK)

«La Memoria»

‘Même côté’

‘Toit’

‘Dope’

«Tuez-nous»

«Love In The Dark»

‘Je fais’

‘Les figures’

«Far Away II» (A Boogie Wit Da Hoodie & Jid)

«Ankles» (avec Rico Nasty & Melii)

«Worth Saving»