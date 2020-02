Lee Ranaldo de Sonic Youth parle des chances d’une réunion

Ces derniers mois, ils sont venus nous dire que dans le monde de la musique tout est possible. Pendant des années, nous nous sommes résignés (mais toujours avec un peu d’espoir), que nous ne pourrions plus écouter en direct les groupes qui se sont séparés tôt. Mais pour notre bonheur absolu, les choses ont pris une tournure inattendue et deux des groupes les plus aimés du monde ont annoncé leur rencontre: My Chemical Romance et Rage contre la machine. Pour continuer à donner du goût à cette rencontre, Lee Ranaldo a évoqué les possibilités de retour de Sonic Youth pour faire de la musique.

Formé en 81, Sonic Youth est devenu le groupe pionnier du noise rock dans le monde. Mais quand il s’est séparé en 2011 en raison du divorce amer de Kim Gordon et Thurston Moore, membres du groupe, nous savions tous que les revoir ensemble serait presque impossible. Mais maintenant, sans rien confirmer, Lee Ranaldo a laissé ouverte la possibilité d’une rencontre (j’espère ne pas appliquer l’Oasis et nous laisser comme le chien des deux gâteaux) …

Dans une interview pour NME, après avoir été interrogé sur une possibilité de réunion, Ranaldo a déclaré: «Votre supposition est aussi bonne que la mienne! Je ne pense pas que quiconque y pense en ce moment. » Mais pour ne pas laisser les choses mortes, il a conclu: «Dans une période de quatre mois, Thurston, Kim et moi sortirons de nouveaux albums et irons dans de nouvelles directions. Mais je ne dirais jamais jamais. Ce fut un moment spécial ».

Poursuivant la conversation et parlant de l’hypothèse de la rencontre Sonic Youth, Ranaldo a imaginé à quoi cela ressemblerait: «J’espère que si nous nous étions réunis, nous aurions oublié comment jouer les vieilles chansons et juste dire: “Putain, on ferait mieux de faire de la nouvelle musique.” Ce serait mieux pour moi, au lieu d’essayer de réapprendre à jouer “Teen Age Riot”..

Dans l’actualité de votre actualité, Ranaldo sortira un nouvel album avec Raül Refree intitulé Names Of North End Women le 21 février. De son côté, le chanteur et guitariste Moore, a sorti l’album Spirit Counsel en septembre de l’année dernière alors que Kim Gordon a sorti son premier album solo acclamé No Home Record en octobre.