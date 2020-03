En l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, le Bob Marley: Legacy mini-série documentaire continue avec l’épisode deux: «Women Rising». Le court métrage émouvant et stimulant a été présenté en première aujourd’hui sur la chaîne YouTube officielle de Bob Marley et présente des interviews de Rita Marley, également connue sous le nom de femme de Bob Marley et de la matriarche de la famille Marley, dont la force et le caractère sont une inspiration pour les gens du monde entier.

Rita faisait partie intégrante du développement musical des Wailers, ainsi qu’une présence et une influence constantes dans la vie de Bob Marley, gardienne de son héritage et membre du Iconic Reggae Group I-Threes. Mme Marley est également la fondatrice de la Fondation Rita Marley, qui œuvre pour éliminer la pauvreté et la faim tout en autonomisant les communautés du Ghana et de la Jamaïque. Le travail de sa vie incarne l’intégrité et la grâce.

Bob Marley: Legacy Episode 2 – ‘Women Rising’ comprend également Marcia Griffiths et Judy Mowatt des I-Threes, Mystic Marley, Donisha Prendergast, universitaire et écrivain Isis Semaj-Hall, ancienne militante, militante et ancienne conseillère Seyi Akiwowo et Stella Dadzie l’écrivain et historien, Kim Walker, photographe, et plus encore, défendre les femmes et les messages de la musique de Bob Marley. Vous pouvez regarder «Women Rising» ci-dessous.

L’épisode du mois dernier, Bob Marley: Legacy Episode 1 ‘75 Years A Legend, ’un voyage rafraîchissant et cinématographique à travers la vie, l’héritage et la pertinence que Bob Marley détient toujours de nos jours est également disponible maintenant sur Bob Marley’s chaîne YouTube officielle. Le documentaire fait suite à la sortie du EP de «Keep On Moving», qui présente un mix radio étendu et un mix exclusif de Sly & Robbie.

Dans d’autres nouvelles, en raison des récentes restrictions et directives du CDC, le BeachLife Festival a été reporté jusqu’à nouvel ordre. Ziggy Marley & Stephen Marley se produiront ensemble à Wolf Trap à Vienne, VA le 19 août et à Prospect Park à Brooklyn, NY le 20 août.

Dans cette ère numérique, Bob Marley reste l’un des artistes posthumes les plus suivis sur les médias sociaux, et MARLEY75 servira à mettre sa musique et son message au premier plan numérique, atteignant de nouveaux publics et perspectives avec un contenu innovant et une technologie révolutionnaire. Des événements spéciaux en direct, du contenu numérique exclusif, des enregistrements, des expositions et des trésors rares et exhumés seront également dévoilés tout au long de l’année. La musique de Bob Marley continue d’inspirer de génération en génération, alors que son héritage se perpétue à travers son message d’amour, de justice et d’unité, un sentiment plus que jamais nécessaire en 2020. En collaboration avec Tuff Gong et UMe, la famille Marley continuera à assurer la la plus haute qualité, l’intégrité et le soin sont pris pour honorer l’héritage de Bob et pour célébrer l’une des figures les plus importantes et les plus influentes du 20e siècle.

Branchez-vous et abonnez-vous à l’officiel Bob Marley Chaîne Youtube pour plus de contenu à venir célébrant l’héritage de Bob et sa contribution au monde.

Écoutez Bob Marley & EP The Wailers Keep On Moving ici.