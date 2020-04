L’émission Prince Radio inédite fera ses débuts sur SiriusXM

SiriusXM a annoncé le lancement de The Prince Channel, une chaîne à diffusion limitée qui présentera de la musique du catalogue de Prince ainsi qu’une démonstration inédite d’une émission de radio conceptuelle créée par Prince pour Sirius Satellite Radio en 2005. L’émission de deux heures et plus , qui a fait ses débuts le 1er mai, a été créé pendant le cycle d’album de Prince en 3121. Il présente des chansons de son catalogue, ses favoris personnels d’autres artistes, des mixages, des interviews et un aperçu du studio inédit et des enregistrements en direct de son «coffre-fort».

L’émission est animée par DJ Rashida, avec des apparitions de Prince, Sheila E. et Katt Williams dans le personnage de «Ezekiel». La chaîne proposera également des listes de lecture organisées par les collaborateurs de Prince Jimmy Jam et Terry Lewis, ainsi qu’un enregistrement du récent spécial Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince Town Hall de SiriusXM, avec Sheila E., H.E.R., et Jimmy Jam.

David Bowie, Eagles, Fleetwood Mac, George Strait, Guns N ‘Roses, Led Zeppelin, Metallica, Prince et les Rolling Stones, coïncident avec la période de streaming gratuite de SiriusXM, qui s’étend désormais sur 31 mai.

Lisez «À quoi ressemblait la seule autre personne dans le studio avec Prince, selon son ingénieur Peggy McCreary» sur le terrain

.